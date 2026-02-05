【郵便局員の体験談】「悪意がすごい」手紙からにじみ出る悪意!?「触って悪寒がする封書ある」と同業者も共感【作者に聞く】
郵便局の窓口で、「なんでわかっちゃったのかな？紙に包んで封筒に入れたのに」と頭を抱えている客がいた。この客は普通郵便で現金を送ろうとしたことがバレて、郵便物を返還されたところだった。当然のことだが、現金書留以外の郵便で現金を送ることはできない。郵便法第84条では、発見された場合、配達せず差出人に返還されることになっている。
まさに今、返還されて頭を抱えている客に「それがわかっちゃうんだよね…」と不気味な笑いを送る郵便局員がいた。M支店のTさんである。実はTさんには不思議な能力があった。これはM支店に勤務する松田くんから届いた、郵便局員の不思議な話である。
今回のエピソード『Tさんのセンス』を描いたのは、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんだ。送達ねこさんによると、長年仕分けの仕事をしている局員は、手触りや勘で現金が入っているかどうかわかるのだという。この話をX(旧Twitter)に投稿すると全国の同業者たちから「自分もわかる！」という声がたくさん届いたのだという。しかし今回のエピソードで登場するTさんは、現金以外にもいろいろなことを郵便物から察する不思議な能力を持った人だった。
「ん〜、指がアツい！きゅんきゅんする。こりゃラブレターだぜ」「これはじんわりくる。田舎のお袋さんからの便りだな」など、封書の中から感情のようなものを感じているらしく、松田くんは最初「ただの変なおじさんだな」と思っていたのだが、ある日Tさんの力を目の当たりにする出来事が発生する。
問題の手紙がM支店に届き、Tさんはすかさず「その手紙。悪意がすごい。持ってると具合悪くなるかも」と言うのだった。
本作『Tさんのセンス』について送達ねこさんに詳しく話を伺ってみた。
――本作をX(旧Twitter)に投稿すると同業者からの反響が大きかったですね！「ホント、触って悪寒する封書ある」「指が喜ぶってか、あったかくなる時ある」などの声が届いたとのことですが、ほかにはどんな声が届いていましたか？
怖い話なのですが、配達員の方から「嫌な郵便の感覚を覚えてる」といただきました。ある家に手紙を届けるとき、たまに背中に冷水を浴びたようなゾッとする感じがあって「なんだろう？」と気になっていたところ、居住者の女性が別居していた元夫に刺殺される事件が起こったそうです。あとで「嫌な感じの手紙は元夫からだったのかもしれない…」と複雑な心境になったものの、とても周りの人に言える話ではないので、もう10年以上も経つのですが、忘れられず胸の内に秘めていたそうです。
――作中で描かれているTさんの不思議な力について、同じ郵便局員の送達ねこさんの体感としてはいかがですか？
郵便自体「人の思い」を包むものですから、敏感な人なら感じることがあるのかもと思います。たとえば、ある郵便内務員は「昔、自局の保管郵便の中になんともいえない嫌な手紙があった」と教えてくれました。配達できなかった手紙が差出人の住所もなくて返せないとき、局内でしばらく保管するのですが、「郵便が届かない」と申告があったときは担当局員がその束を調べることになります。その際、どうしてか不快で手が止まる封書があったそうです。
――怖くて気になりますね。その封書はどうなったのでしょうか？
保管期限を過ぎると差出人に返す手がかりがないか開封をするので、当の局員が封を開けて確認したところ、詳しいことは伏せられましたが、名宛人への積年の怨みがびっしり書かれていたそうです。先の刺殺事件の話もそうですが「なんだろう？」「この嫌な感じは？」と考えていたところに「答え合わせ」があるとき、往々にして「周りには話せない事情」としてわかったりするようです。不思議な感覚があってもTさんのようにオープンにせず、胸にしまっている人も少なくないのではと思います。
郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。そんな現役の郵便局員たちが実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが送達ねこさんの『郵便屋が集めた奇談』である。『郵便屋が集めた奇談』は、読者から「こういう不思議で怖い話って好き」「けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」と好評だ。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を覗き見してみよう。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
