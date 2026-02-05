白雪姫の世界に起きた異変。魔法の鏡が黙った理由とは？「光回線にしたら？」「検索範囲を狭めた方が…」の声【作者に聞く】
五コマ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「now loading...」を紹介しよう。本作はおとぎ話「白雪姫」を現代風にオマージュしたもので、魔法の弱体化を感じる作品に11万いいねの大きな反響が集まっている(2026年1月30日付)。
■「この世」は広すぎた？検索範囲を見直す魔法の鏡
「鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは誰？」これまで当たり前のように「あなたです」と答えられてきたお妃さま。しかし今回、魔法の鏡はなかなか反応しない。読み込み中のまま沈黙を続ける鏡に、「最近読み込み遅くない？」「もしかしてフリーズ？」と不安そうにのぞき込むお妃さま。しばらくのラグの後、ようやく返ってきた答えは――「白雪姫です」だった。
誰もが知る童話のワンシーンに、“あるある”な現代トラブルを掛け合わせた本作。作者の伊東さんは制作のきっかけについて、「いくら魔法の鏡とはいえ、世界中の顔面を検索したらさぞ処理が重いだろうな、と思って描きました」と語る。コメント欄には、「この機に光回線にしたら？」「インデックスが張れてない」「統計を取り直すべき」など、さまざまな声が寄せられた。
本作には11万いいねが集まり、「誰もが知っている白雪姫の導入から、誰もが経験している『重くてフリーズ』という展開につなげることで、共感を呼びやすかったのかと思います」と分析する伊東さん。一方で、「これだけ描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」とも語る。それでも、毎日投稿をルーティン化し、コツコツと制作を続けているとのこと。「Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リポスト・リプライなどいただけると励みになります！」と、創作への思いを明かしてくれた。
童話×現代あるあるという発想が光る伊東さんの「now loading...」。気になった人はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
