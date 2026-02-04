2月5日から東京・渋谷に「ピングー」の期間限定ショップがオープン！SNSで話題を呼んだ「トド」のアクリルスタンドも⁉
「ピングー」のクレイアニメシリーズの名場面をモチーフにしたグッズが充実した期間限定ショップ「PINGU(TM) POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」が、2月5日(木)から2月18日(水)までオープン。会場は、Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)3階「キャラコレ」。渋谷駅新南改札口を出て徒歩すぐとアクセス抜群だ。
【画像】販売予定の商品をチェック
ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に原型となるテストフィルムが制作され、2025年で45周年を迎えた。TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送。店内には、クレイアニメシリーズから、世界中で愛されるペンギンの男の子「ピングー」の名場面を描いたグッズが多数取りそろえられている。
中でもイチオシは「アクリルスタンド」(1210円)。ピングーがピンガと一緒にポップコーンを作るシーンや、ファンの間で伝説回と語り継がれる「ピングーの夢」を表現したアイテムが登場！
「トレーディング缶バッジ」(550円)は、クレイアニメシリーズの名場面が描かれた全8種類をラインナップ。どの絵柄になるかは開封してからのお楽しみ！
缶バッジと同じようにクレイアニメシリーズの名場面を切り取った「トレーディングフレームマグネット」(各￥770)も全8種類。「3連アクリルキーホルダー」(各￥935)は、ピングーとポップコーンの2種類。ピングーと仲間たちのかわいさが存分に表現されている。
日用品の整理整頓に便利な「巾着M」(990円)や「豆巾着」(660円)は、いくつあっても活躍しそう。表にも裏にもかわいいプリントが施されている。
ほかにもクレイアニメーションの名場面がよみがえってくるステキなグッズが満載！この機会にぜひかわいいピングーグッズをゲットしよう。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
(C)2026 JOKER.