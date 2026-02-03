『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念！ヤマザキビスケットからオリジナルパッケージ＆限定フレーバーが登場
2026年2月27日(金)、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開。これを記念し、ヤマザキビスケット株式会社よりオリジナルの『映画ドラえもん』パッケージ企画が実施される。
【画像】「どらやき風ノアール あんこクリーム」※3月2日(月)コンビニ先行発売
■ドラえもんたちの海底冒険を表現したデザイン
今回発売されるオリジナルパッケージ商品には、ドラえもんとのび太をはじめ、しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫といったメインキャラクターが登場。映画の舞台となる海底の大冒険を表現したデザインで、日常のおやつ時間に作品の世界観が楽しめる。
■作品をイメージしたオリジナルフレーバーに注目
映画公開を記念したオリジナルフレーバーもラインナップ。第一弾として、3月9日(月)に「どらやき風ノアール あんこクリーム」が期間限定で発売される。どら焼きの皮をイメージしたビスケットで、あんこ風味のクリームをサンドしたひと品だ。16枚入りで、ドラえもんの顔がデザインされたビスケットがランダムで入っている。
さらに、4月6日(月)には「白いノアールミニ しおミルク味」が発売。優しい甘さのミルクに程よい塩味を加えた“しおミルククリーム”を白いビスケットでサンドした期間限定フレーバーだ。ミニサイズで⾷べやすく、家族や友⼈とシェアしやすいのもポイント。
■ムビチケやオリジナルグッズが当たるキャンペーンも！
商品展開に合わせ、映画鑑賞券が当たるSNSキャンペーンや、対象商品を購入して応募できるプレゼントキャンペーンも実施。ステンレスボトルや学習帳のセットなど、オリジナルデザインの『ドラえもん』グッズが用意されている。詳細はヤマザキビスケット株式会社の公式サイトを要確認。
なお、オリジナルパッケージ商品は2月より全国のスーパーや量販店、ドラッグストア、一部コンビニエンスストアなどで販売予定。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開前に味わって、鑑賞への気分を高めてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
