別れる未来を知らないカップル…彼らは「1ヵ月で別れる」!?「手繋ごう」も言えないまま過ぎていく日常【作者インタビュー】
もともと仲の良かった先輩男子と後輩女子。先輩の卒業間近に晴れて付き合い始めた二人だが、たった1カ月で別れを迎えてしまう――。「淡々カップル漫画」シリーズをはじめ、オリジナルの創作漫画をWEB上で発表する御崎そら(@Sora_Misaki_)さん。「1ヵ月で別れるカップル」は、2023年12月からX上で発表された話題作。後輩の「律」に告白され、晴れて恋人同士になった「司」。こそばゆくなるような2人の日々を1日1ページずつ描く恋愛漫画だが、タイトルの通りその関係は1カ月で終わりを告げる。破局の兆しが見えないなか、予告された結末に向けてどう展開するかSNS上で注目が集まった。現在は結末部分を収録した電子書籍として販売されている同作。ウォーカープラスでは作者の御崎さんに、制作の舞台裏や今後の展開について話を訊いた。
本作「1ヵ月で別れるカップル」は、告白から始まっているのに、すでに別れが決まっている物語だ。作者の御崎そらさんは「『人目も憚らずイチャイチャしている二人ほど早く別れる』という定説というかミームから着想を得て本作は制作しました」と本作を描いたきっかけを教えてくれた。
司と律のデザインに関しては「基本4コマなこともあり、デフォルメ化してもキャラの印象が崩れないように調整しました」とのこと。続けて「キャラクター性に関しては、若干のギャップを取り入れていて、司は『目つきは悪いけど言葉遣いや仕草なんかがとても穏やか』、律は『見た目はかわいい女の子だけど言葉尻が強かったり、堂々とした立ち振る舞いができる』と言った風に、現実にいたらちょっとモテそうだな、という属性を入れました」という御崎さん。
また、1日のなかで1シーンだけが切り取られている形式のため、描かれなかった場面が気になるのも魅力の1つである本作。御崎さんは「最近のユーザーはネタバレありきで作品を読む傾向にあるらしく、それであれば結末は最初から周知してしまって『何故そうなってしまったのか』の途中経過を楽しませる作品にしようと思った」と昨今の読者の傾向を意識したと語る。さらに「とにかく『こんなに仲いいのになんで別れちゃうの？』と思われるように、毎話の最後にある『別れるまで残り〇日』に違和感をいだくよう意識しました」と、読者の持つ"違和感"を逆手に取り、続きを読んでもらえるようにしているのだそうだ。
最後がわかってるからこそ、なぜ？と途中経過が気になる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：御崎そら(@Sora_Misaki_)
