無印良品の秋おやつ、栗が充実！ひとくちクロワッサンやバウムなど3選

秋のおやつにぴったりな、栗を使ったお菓子が無印良品から登場しています。サクサク食感のひとくちクロワッサンや、栗の風味と香ばしさを楽しめるバウムなど、ひと口に栗のお菓子といっても味わいはさまざまですよ。

今回は、秋を感じられる栗のお菓子を3品を紹介します。食べきりやすいサイズ感で、栗好きは見逃せませんよ。

サクサク食感と栗の風味がたまらない！

●栗のひとくちクロワッサン（290円）

マロンペーストを生地に練り込み、ひとくちサイズに焼き上げたお菓子。ひと口かじると、サクサクとした軽やかな食感が楽しめます。クロワッサンの形をした小さなお菓子なので、ティータイムに少しずつつまむのにもぴったりです。

SNSには「これが好きだから足しげく通ってる」「アイスに乗せたらぶっ飛ぶおいしさ」「サクサクで贅沢な味」とコメントが。70g入りで、手軽に栗の風味を楽しみたいときに重宝します。

●不揃い マロンバウム（190円）

栗の風味と香ばしさが特長のしっとりとしたバウムクーヘンで、栗の味わいをじっくり楽しめます。食べきりやすいサイズ感なので、小腹が空いた時にもちょうど良いですよ。優しい甘さで、最後まで飽きずに楽しめます。

「マロンの香ばしさ、生地のしっとりきめ細かさが絶妙」「無印さん天才ですと称えたい」「栗のおやつ好きなのでリピしてます」とクチコミが。秋ならではのおいしさがたまらない一品です。

●もち入り 栗トラ焼き（490円）

栗の粒を入れたあんに、やわらかなもちを合わせ、カステラ生地で挟んだ和菓子。ひと口で異なる食感を楽しめるのが魅力です。カステラ生地でサンドしているので、和菓子ながら親しみやすい味わいですよ。

「毎年好きで買っちゃう」「ふわふわモチモチでおいしいの」「コーヒーにもお茶にもあう」とコメントが。4個入りで個包装になっているので、家族と分けたり、好きなときにひとつずつ楽しんだりするのにも向いています。

どれも栗の風味を活かした個性豊かなお菓子ばかり。オンラインストアでも店頭でも購入できるので、気になるお菓子をチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部