草津温泉で人気の「草津温泉プリン」の2号店が2026年1月17日にオープン。既存の「草津温泉プリン 本店」とは違った“おもしろい仕掛け”が満載の2号店「草津温泉プリン 坂道店」ではオリジナルメニューを味わうこともでき、草津温泉の新たな立ち寄りスポットとして注目を集めている。

【写真】温泉蛇口からは、なんとメロンソーダが！

蛇口からジュースを注いで飲める!?ご当地体験型の「草津温泉プリン2号店」がオープン！


■「草津温泉プリン」とは？

草津温泉の名所「湯畑」から徒歩30秒にある本店


群馬県吾妻郡草津町にある“日本三名泉”の1つ「草津温泉」で、「たくさんの草津温泉の魅力をプリンを通して全国の皆様へ届けたい」という想いのもと、初のプリン専門店として2019年8月にオープン。以来、地域の人や観光客から人気を博している。

■「草津温泉プリン 坂道店」の魅力

今回オープンした2号店「草津温泉プリン 坂道店」は、草津温泉の玄関口「草津温泉バスターミナル」から草津温泉のシンボル「湯畑」へと伸びる坂道の途中に店舗を構えていることから、その名が付けられたという。“入浴中”をコンセプトに温泉宿の風呂場を再現した店内は、温泉蛇口から湯をくむようにソーダジュースをカップに注いで楽しめるなど仕掛けが満載で、まるで“体験型テーマパーク”のよう。

「湯もみ」をイメージした風呂場そのままの店内


温泉蛇口から自分で注いで楽しめるソーダジュース


■坂道店限定！おすすめメニューをチェック

坂道店では、本店で販売している商品も取り扱っているが(一部を除く)、坂道店限定メニューも見逃せない。おいしさはもちろん、どれも個性的で楽しいメニューだ。

■＜入浴中ティラミス＞

ひのき風呂に張られたお湯を再現したティラミス


温泉地ならではのおいしい思い出になるよう開発された「入浴中ティラミス」。ひのき風呂に張られた湯をイメージし、その名の通り「入浴中」を演出している。草津温泉の観光名所「湯畑」の色をイメージし抹茶がトッピングされたこのティラミスを、「風呂場」をデザインした店内で食べれば、すてきな想い出になること間違いなし！

■＜入浴中ソーダ＞

草津温泉の観光名所「湯畑」の美しい緑色をイメージしたメロンソーダ。それを、温泉施設の「風呂場」そのままの雰囲気の店内で、低めの椅子に腰かけて蛇口から湯をくむように注いで楽しめる体験型のドリンクサービス。色鮮やかでさわやかなメロンソーダを、これまで経験したことのない方法で味わってみよう！

■＜坂道店プリンソフト＞

シャワーのように糸状に出されたプリンソフトクリーム


プリン専門店がこだわって仕立てたプリン風味のソフトクリームを、風呂場のシャワーヘッドから流れ出る湯のように絞り出した、目にも楽しいご当地スイーツ。

また、担当者にも話を聞いた。

――「草津温泉プリン 坂道店」オープンについて、意図や狙いは？

日本有数の名湯を誇る観光地の魅力を存分に味わっていただきたい・表現したいとの想いで、既存の「草津温泉プリン 本店」とは違った、「入浴中」の雰囲気を楽しんでいただけるサービスを提供いたします。ご家族・グループなどを問わず老若男女、草津を訪れる皆様にご来店いただきたいです。

――「草津温泉プリン 坂道店」のイチオシは？

主に3つあると考えています。1つ目は、風呂場そのままの店舗内で低めの風呂椅子に腰かけて、お客様自身で温泉蛇口からカップに注いで楽しんでいただく炭酸ジュース。2つ目は、ひのき風呂に張られたお湯をイメージしたティラミス。3つ目は、シャワーのように糸状に絞り出されるプリン味のソフトクリームです。

――ユーザーへのメッセージを。

当店自慢のご当地スイーツを、「まるで温泉地のお風呂場」のような店内で、「まるで入浴中」のような体験とともにぜひご堪能ください。

坂道店オリジナルメニューに加え、入って楽しい、見て楽しい、触れて楽しい店舗の仕掛けは訪れる人の憩いの場となり、すてきな旅の思い出になることだろう。

■草津温泉プリン 店舗概要

■草津温泉プリン 本店

住所：群馬県吾妻郡草津町大字草津407

電話番号：0279-82-5278

営業時間：10時〜17時(季節や地元行事によって変動あり)

■草津温泉プリン 坂道店

住所：群馬県吾妻郡草津町大字草津85

電話番号：0279-82-1048

営業時間：10時〜17時(季節や地元行事によって変動あり)

