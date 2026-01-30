暗所でも瞬時に視認できる！オートLEDライト搭載の実用派腕時計【カシオ】の腕時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
20気圧防水×耐衝撃構造。どんな環境でも頼れる相棒【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
カシオの腕時計は、過酷な環境でも確かな信頼性を発揮するタフネスウオッチ。外部衝撃からモジュールを守る中空構造ケースを採用し、モジュール内部の重要部品には緩衝材を配置。さらに、独自のケース・ベゼル形状による全方向ガード構造が衝撃を分散し、落下や強い衝撃にも耐えられる堅牢な設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
防水性能は20気圧防水に対応し、日常生活はもちろん、不意の悪天候、水泳、スキンダイビングなどのアクティビティでも安心して使用できる。高い気密性を備えた構造により、水場での使用にも強く、アウトドアやスポーツシーンで頼れる一本となっている。
暗所での視認性を高める「オートLEDライト」も搭載。ボタンを押さずに時計を40度以上傾けるだけでライトが点灯するため、夜間や暗い場所での時刻確認がスムーズ。オートライトはONにしてから約6時間作動し、その後は電池消耗を抑えるため自動的にOFFになる省エネ設計となっている。
タフさ、視認性、防水性を兼ね備えたこのアイテムは、日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍する定番モデルだ。耐久性を求めるユーザーにとって、長く信頼できる相棒となる一本である。
