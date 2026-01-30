「あと1カ月で期限切れ」赤字続きの会社で起きた“PCソフト使えない事件”…そのとき上司が放った 「ありえない一言」とは?【作者に聞く】
自身の妊娠をきっかけに、育児や日常の出来事をコミカルなエッセイ漫画として描いてきたしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回紹介するのは、Twitterで公開され話題となったエッセイ漫画「【ブラック企業の日常】ありえないソフトの更新時期の対策方法(1)〜(2)」である。
入社して約1年が経った頃、会社支給のPCに突然表示されたのは「サブスクの有効期限があと1カ月で切れる」というアラートだった。そのソフトは、業務を行う上で欠かせないもの。これが使えなくなれば、仕事は一切進まない。しゃけなかほいさんがすぐに上司へ報告すると、返ってきたのは「申請しとくわ」という軽い一言だった。
■消えないアラート、動かない上司、積もるストレス
ところが、アラートはいつまで経っても消えない。何度も「更新をお願いします」と伝えても状況は変わらず、申請していないのか、単なる放置なのか分からないまま時間だけが過ぎていく。そして期限当日、ついに堪えきれず「今日でソフト切れるので、仕事できないんですけど！」と訴えると、上司は半笑いで「切れてもしばらくは使えるから大丈夫」と言い放った。その瞬間、怒りを通り越して呆れが勝ったという。
■想定外の展開――仕事が“本当に”止まった瞬間
「しばらく使えるなら」と気を取り直しPCに向かうも、画面に表示されたのはソフト購入を促すアラート。完全に仕事ができない状態だった。慌てた上司は部長のもとへ駆け込み事情を説明するが、返ってきたのは「そんな金あるか!?なんとかしろ！」という無茶ぶりだったという。
■「体験版で仕事して」ブラックが決定的になった一言
席に戻った上司は無言で作業を始め、差し出したのは新規アカウントのメモ。「しばらく体験版で仕事して」と告げられる。だが、そのソフトは体験版では機能制限があり、カスタマイズ前提の業務では支障が出る。さらに、体験版での商用利用は規則違反である。その点を説明しても「いいから仕事して！」の一点張り。しゃけなかほいさんは、やむなく体験版で仕事を続けることになった。
■「この会社、大丈夫なのか」募る不信感
仕事に必要なソフトすら購入できず、規約違反を承知で業務を続けさせようとする会社。その姿勢に、しゃけなかほいさんの不信感は決定的なものとなった。
その後について尋ねると、「普通の会社ならアラートが出る前、もしくは出た時点ですぐ更新すると思います。でもこの会社では『切れてもしばらく使える』なんて言われて、人としてどうなのかと疑いました」語ったしゃけなかほいさん。結局ソフトが正式に購入されたのは約1週間後。「ブラック企業は誰に対してもブラック。業績も毎月赤字続きで、色々なことが噛み合っていなかった時期でした」と当時を振り返った。
取材協力：しゃけなかほい（@syake8989）
