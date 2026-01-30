ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

静かに、しっかり手首を支える。低反発リストレスト付きで疲れを軽減【エレコム】のマウスパッドがAmazonに登場!

1


新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

エレコムのマウスパッドは、手首の疲労を軽減するリストレスト一体型タイプ。低反発ポリウレタンを採用したリストレスト部が手首に優しくフィットし、動きに応じて荷重を吸収・分散することで、長時間のPC作業を快適にサポートする。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


裏面はデスクにぴったり吸着する仕様で、ズレや移動を防止。光学式・レーザーマウスにも対応しており、幅広いユーザーに使いやすい設計となっている。

→【アイテム詳細を見る】

3


裏面はデスクにぴったり吸着する仕様で、ズレや移動を防止。光学式・レーザーマウスにも対応しており、幅広いユーザーに使いやすい設計となっている。

→【アイテム詳細を見る】

4


サイズは幅135×奥行220×高さ25ミリメートル、カラーはブラック。省スペースながら、快適性と安定性を兼ね備えた、デスクワークの頼れるパートナーだ。