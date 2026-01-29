ミニーをイメージしたケーキやサンドウィッチが最高にキュート！ディズニーアンバサダーホテルの注目メニューを紹介
ディズニーアンバサダー(R)ホテルでは、東京ディズニーランド(R)で開催されているミニーマウスが主役のイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」と連動したメニューを、2026年3月8日(日)まで提供中。ミニーマウスのかわいさが詰まったケーキやサンドウィッチ、ドリンクを紹介しよう。
【写真】ミニーらしさ満点のハート型サンドウィッチも要チェック！「チックタック・ダイナー」で提供中
■ミニーのかわいさてんこ盛り！ロビーラウンジのケーキセット
リボンにドット、フリル。ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で味わえるそのケーキは、ミニーマウスの象徴的なモチーフが、至るところに散りばめられている。12時から19時まで提供されている「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ケーキセット」(2800円)。“ミニーのファンダーランド”が表現された「チェリーとチーズのケーキ」に、コーヒーまたは紅茶が付くスペシャルメニューだ。
土台になっているドット柄のロールケーキは、中にサワーチェリーのムースとサワーチェリーのコンポートがイン！ナイフで切ると、ソースがあふれ出す仕様になっている。上段はダークチェリーを忍ばせた、口あたりなめらかなチーズムース。クリームチーズをベースとしつつ、フロマージュブランやマスカルポーネも使い、コク深くリッチな味わいに仕上げている。
中央の水色のフリルは、サクサク食感のメレンゲで作られており、「食感も楽しんでいただけけるように仕上げています」と開発担当者。さらに「サワーチェリーとダークチェリーを用いることで、甘酸っぱく、まとまりのある味わいのケーキになっています」とこだわりを教えてくれた。
まるでパフェのように華やかな「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」(1600円)も、ミニーファンならばぜひ味わいたい一杯。水色とピンクのカラフルな色合いは、ミニーマウスのコスチュームをイメージしたもの。注文すると、ミニーマウスが描かれたオリジナルコースターが付いてくる(※コースターはなくなり次第、終了)。
ベースになっているのは、ヘーゼルナッツのシロップを使用したヨーグルトドリンク。ヨーグルトが持つ甘酸っぱさやさわやかさに、ヘーゼルナッツの香ばしさがアクセントを加える、奥行きのある味わいが魅力だ。そして、たっぷり絞られたホイップクリームの中央には、大きなストロベリーアイスといちごをトッピング。開発担当者によると、そのまま飲んだあとに、ホイップクリームを下のドリンクと混ぜて飲み、味の変化を楽しむのがおすすめとのこと。同ドリンクの提供時間は、12時から20時まで。
■華やかなハート型サンドウィッチも必食
次に紹介するのは、ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供中の「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」(2400円)。ミニーマウスをイメージした「ブルーベリーとクリームチーズのサンドウィッチ」に、選べるソフトドリンクが付く。鮮やかなピンク色をしたハート型のバンズは、ビーツで色付けしたもの。バンズの表面は、リボンやハートのクッキーでキュートに飾られている。
下のバンズは、カラフルなマシュマロやミッキー型のマカロン、たっぷりのブルーベリーで埋め尽くされ、運ばれてきた瞬間、思わずテンションが上がる華やかさ！ひと口ごとに甘酸っぱくフルーティーな味わいが広がり、まるでスイーツを食べているかのよう。ちょっと贅沢なおやつにはもちろん、しっかりボリュームがあるので、ランチにもおすすめだ。
なお、このスペシャルセットに付くソフトドリンクは、プラス400円で「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルドリンク」(800円)に変更することもできる。こちらのドリンクは、ベースとなっている乳酸菌飲料に、ストロベリーシロップやピーチシロップ、レモンジュースなどを合わせた一杯。レモンの酸味が味を引き締め、最後まで飽きることなく楽しめる。「チックタック・ダイナー」のスペシャルセットとスペシャルドリンクは、ランチおよびディナータイムに提供中。
ミニーファンならずとも心がときめく、キュートなメニューの数々。見て、写真に撮って、味わって、心もお腹も大満足のひとときを過ごしてみては？
取材・文=水野梨香
(C)Disney
※「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”ケーキセット」は、プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。1日の提供数に限りがあります。
※「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”スペシャルセット」は、1日の提供数に限りがあります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
