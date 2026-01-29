波動拳がチュロスに！大神のアマテラスがキュートなプリンに！「大カプコン展」カフェを横川楓が実食レポ
カプコンのゲーム制作に焦点を当てた巡回展「大カプコン展 ー世界を魅了するゲームクリエイション」が、東京会場の「CREATIVE MUSEUM TOKYO」にて2025年12月20日から2026年2月22日(日)まで開催中だ。『バイオハザード』や『ロックマン』シリーズをはじめ、歴代の人気タイトルの貴重な開発資料やイラスト原画の展示、ゲーム誕生のプロセスなどを紹介する同展では、会場併設のカフェ「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」にて期間限定コラボメニューが味わえるテーマカフェ「大カプコン展 Food Festival」を展開している。
今回は、推し活経済評論家の横川楓さんが『逆転裁判』や『ストリートファイター』などのコラボメニューを実食！メニューのポイントを解説してもらった。
■E缶やグリーンハーブ、おなじみの回復アイテムがドリンクに！人気タイトルを食で堪能
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」にあわせて展開されているテーマカフェ「大カプコン展 Food Festival」に行ってまいりました！
「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」は、カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展覧会です。大阪・名古屋・鳥取を経て、待望の東京開催がスタートしました。『ストリートファイター』『ロックマン』『バイオハザード』『デビル メイ クライ』『逆転裁判』『モンスターハンター』シリーズなどの、カプコンを代表する大人気ゲームの貴重な展示があります。私も子どものころはもちろん、大人になった今もプレイしている大好きなゲームばかりです。今回のテーマカフェでは、人気タイトルの世界観を「食」で楽しむことができます。カフェの利用に予約や展覧会チケットは必要ないので、フードメニューを目当てに立ち寄れるのもポイントです。
「【逆転裁判】異議あり！逆転海苔弁」(2190円)は、「異議あり！」の文字がくりぬかれた海苔がのったボリュームたっぷりのり弁です。白身魚や卵焼き、きんぴらごぼう、おかかなど、たくさんの食材が入っています。ナルホドくんこと成歩堂龍一のスーツの色を思い出す青色のタルタルソースを使って味変も可能です。いろいろな味が楽しめてワクワクしながら食べられる一品です！
「【カプコン アニマルズ!?】アマテラス」(1190円)は、『大神』の主人公・アマテラスをイメージしたミルク味のプリンです。こちらのプリンはとってもぷるっぷるで、動画映えも間違いなし！炎をイメージしたゼリーと、アマテラスの相棒のイッスンをイメージしたうぐいす豆ビスケットも入っていて、さまざまな食感が楽しめます！
「【ストリートファイター】波動拳チュロス」(890円)は、『波動拳』を放つリュウをイメージしたチュロスです。メニューの中でも私が絶対に食べたかった一品で、波動拳をくり出すおなじみの場面が目に浮かびます！こちらはテイクアウトもできるので、お土産にもぴったりです。
「回復ドリンクバー」(単品990円/セット840円※フードメニューは別料金)は、カプコンを代表する作品の回復アイテムをイメージしたドリンクバー！【モンスターハンター】回復薬・元気ドリンコ、【バイオハザード】グリーンハーブ・レッドハーブ、【ロックマン】E缶と、それぞれ違ったお味が楽しめます。私はグリーンレモンティーフレーバーのグリーンハーブがお気に入りでした。フードもしくはデザートと一緒に注文すると、セット価格で利用できるのもうれしいポイントです！
また、カフェで対象メニューを注文すると「オリジナル紙コースター」を1品につき1枚もらうことができます。キャラクターのラインナップはアイルー、レオン・S・ケネディ、リュウ、ダンテ、成歩堂龍一、ロックマンです。さらにカフェで3000円(税込)以上注文すれば「キャラクター集合イラストコースター」も手に入ります！
カプコンのゲームの思い出がよみがえるメニューばかりで、帰ってすぐゲームを遊びたくなりました。今回はやむなく見送りましたが、バイオハザードのメニューも食べたかった……。私もまた行きます！展示を見に行ってからでも、見に行く前でも、カプコンのゲームの世界観に浸ることができる最高のカフェ空間にぜひ行ってみてください！
