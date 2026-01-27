ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

見てニコニコ！揺れて楽しい♪【バンダイ】カラフル＆かわいい！星のカービィのベビーカーメリーがAmazonで発売中！

スクリーンショット 2025-09-04 233357


新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

『星のカービィ』より、“KIRBY -Baby toy-”シリーズの「KIRBY パラソルでくうちゅうさんぽ♪ベビーカーメリー」が新登場。

スクリーンショット 2025-09-04 233439


おでかけにピッタリなベビーカーにつけて楽しいメリー。鈴の音がするカービィ、カシャカシャ音が楽しいワドルディのマスコット付き。

スクリーンショット 2025-09-04 233449


”パラソル”デザインで、カービィが空を飛んでいるみたい。赤ちゃんが眺めて遊びたくなる仕掛けが詰まっている。

スクリーンショット 2025-09-04 233501


クリップで簡単につけることができ、ひもで高さ調節も可能。

（C） Nintendo / HAL Laboratory Inc.