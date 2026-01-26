「美活」を体感する漢方発想のPOP UPイベント「美活カフェ2026 at 東京ミッドタウン日比谷」開催
ドモホルンリンクルで知られる再春館製薬所が、2026年1月30日(金)〜2月1日(日)に東京ミッドタウン日比谷で「美活カフェ2026 at 東京ミッドタウン日比谷」を開催する。漢方の考え方を日常に取り入れる楽しさを提案するほか、5年ぶりに一斉リニューアルしたドモホルンリンクル基本4点の体験もできる。
【写真】ドモホルンリンクルの「基本4点」はリニューアルしたばかり
■自然のちから×自己回復力＝「美活」
人体と自然のつながりを重んじる「天人合一(てんじんごういつ)」の思想に基づき、自己回復力を引き出すきっかけを提供するのが「美活カフェ」。自己回復力とは、肌や体に備わる“元の状態に戻ろうとする力”のこと。今回のイベントには、漢方の考え方をもっと身近に感じてもらうために五感で楽しめる体験コンテンツが多数登場する。
まずは、五感で楽しむ漢方茶「4種の“花実茶(かじつちゃ)”」。ラベンダー茶、バラ茶、オレンジ茶、カモミール茶の4種の漢方茶(花実茶)の中から直感で飲みたいと思うお茶を1種選択。「なぜそのお茶を欲したのか」を分析した、“自身の体や肌が今求めていること”がわかる解説カードを渡される。漢方茶を選ぶプロセスを通じて、自分の体調と向き合い、漢方の考え方を日常に取り入れる楽しさを提案する。
今の肌のコンディションを確認できるAI肌分析「素肌美チェック」体験もある。撮影した画像から現在の肌状態を解析する最新AI肌分析の結果と「漢方茶(花実茶)選択で得られた判定」を比較して楽しむことができる。
ほかにも誕生から50周年を超え、さらに進化した「ドモホルンリンクル」のタッチアップも実施。漢方茶やAI肌分析「素肌美チェック」で、おすすめの製品に加えて、1月7日にリニューアルしたばかりの「基本4点」など全製品を自由に試せるのもうれしい。会場内のコンテンツを体験した感想を指定のハッシュタグをつけてInstagramもしくはＸ(旧Twitter)に投稿すると数量限定で「スペシャルギフト」がもらえる企画もある。
また、再春館製薬所はサンショウ種子による「ミトコンドリア」の新生促進効果について昨年特許出願を完了している。この研究のポイントを凝縮した「ミトコンドリアドーム」が出現。肌のエネルギー工場を想起させる空間になっていて、視覚や感覚を通じて最新の知見に触れることができる。
会場では商品の購入もでき、「養生薬湯［医薬部外品］」(1包)と「薬膳スープ粥」(1食分)をセットにした温活セットがもらえる。さらに、購入品にドモホルンリンクル商品が1点以上含まれている場合には、さらに「アクティブコアセラムマスク」(試供品1枚)も。この機会に、「美活カフェ」を通して進化した“美活”を堪能してみよう。
※指定ハッシュタグは#プロモーション/#ドモホルンリンクル/#美活カフェ/#ドモ活
※Instagramのストーリーズ投稿および非公開アカウントでの投稿は対象外
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
