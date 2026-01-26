¡ÖIQOS ILUMA¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬È¯Çä¡ªÁêÀÈ´·²¤Î¡È¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤âÄó¶¡¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ø¤ÎÀÚÂØ¤¨¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥Æ¡×¡£¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢¡ÖIQOS ILUMA(¥¤¥ë¥Þ)¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡×(¥Æ¥ê¥¢)¤Î¿·À½ÉÊ¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×(20ËÜÆþ¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹/580±ß)¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´26ÌÃÊÁ¡¢¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤ÏÁ´6ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¿·ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼PR¤Î¹ÃÂ¼¾½¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÃÆ¤±¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥«¥×¥»¥ë¤òÄÙ¤¹¤ÈÁÖ²÷¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê¥á¥ó¥½¡¼¥ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ø¥·¥È¥é¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ù¤ÈÂçÊÑ¹¥É¾¤Ç¡¢´üÂÔ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»î¤·¤Î¤¢¤È¤Ë1¥«¡¼¥È¥ó¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¿¶Á¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ3Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢(»¥ËÚ¡¢¶äºÂ¡¢¿´ºØ¶¶)¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤È¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸(Mandarin)¤Î´»µÌ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤È¡¢»³Ü¥(Pepper)¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤µ¤»¤¿°ìÇÕ¡Ö¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥Æ¡×¤òÄó¶¡¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÌÚ¤Î²ê¤Î¹á¤ê¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç¤Ï¥Ü¥È¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍ×³ÎÇ§¡£
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢IQOS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó¡ÖIQOS ¥¤¥ë¥Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ölil HYBRID(TM)¡×¤ÎÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÊ±ì¼Ô(Æ±È¼¼Ô2Ì¾´Þ¤à·×3Ì¾¤Þ¤Ç)¤¬ÂÐ¾Ý¡£¡Ö¥¤¥ë¥Þ¡×¤è¤êÁ°¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ÎÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢(»¥ËÚ¡¢¶äºÂ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¿´ºØ¶¶)¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÆ¤±¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢¡¢IQOS¥·¥ç¥Ã¥×(¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ)¡¢IQOS¥³¡¼¥Ê¡¼(¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ·ÏÎó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Û¤«)¤Ç¡¢1·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡£IQOS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤ÎµÊ±ì¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
