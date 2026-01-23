街でも山でもサッと背負える、頼もしさ満点の撥水リュック【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
軽くてタフで気ままに使える、毎日連れ出したくなる逸品【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスーパークのリュックは、アウトドアの発想をそのまま街使いに落とし込んだ、多機能撥水バックパックだ。撥水加工を施したヘリンボン柄のポリエステル素材は、都会的な雰囲気をまといながら雨や汚れをしっかり弾き、天候を気にせず使える頼もしさがある。
容量はたっぷりありながら軽量の約530グラムで、普段使いから旅行、ハイキングまで幅広く対応する。
前後に配置された複数のポケットに加え、メイン収納にはPC対応の大きな内ポケットを備え、モバイル機器を持ち歩く日にも安心だ。左右のメッシュポケットにはペットボトルや折りたたみ傘を収納でき、チェストベルトのバックルにはホイッスル機能を搭載しており、緊急時にも役立つ。
ブラック、グレー、ネイビーの落ち着いたカラー展開で、日常のファッションに自然に馴染むデザインだ。アウトドアテイストをスマートに楽しみたい男性にぴったりで、ビジネスからカジュアル、そして万が一の場面まで幅広く活躍する信頼のバックパックとなっている。
