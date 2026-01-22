ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ロッカーボトム形状でスムーズな一歩を踏み出そう。毎日の動きを支える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、卓越したクッション性を発揮する「FRESH FOAM X」ミッドソールを約30ミリメートルの厚底で採用した“スーパーコンフォート”モデル。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


接地から蹴り出しまでをスムーズに導くロッカーボトム形状を備え、自然な体重移動をサポートする。

→【アイテム詳細を見る】

3


耐久性と屈曲性に優れたラバーアウトソール、通気性とサポート性を兼ね備えたエンジニアードメッシュアッパーを搭載し、カラダにやさしい履き心地を提供。

→【アイテム詳細を見る】

4


ジョギングからウォーキングまで幅広いシーンで快適さを支える一足。