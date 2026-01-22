食材に合わせて保存モードを切替可能。臨機応変に鮮度を守る冷蔵庫【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
大容量ポケットと折りたたみ棚で収納力に優れた使いやすさ【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場!
ハイセンスの冷蔵庫は、食品に合わせて［チルド］と［冷蔵｜野菜］の2つのモードをボタンひとつで切り替えられる「セレクトゾーン」を搭載。保存する食材に最適な環境を簡単に設定できる。
庫内の臭い成分を分解する「低温消臭触媒」により、空気を清潔に保ち、食材を快適に保存可能。さらに「うるおい野菜室」は冷気ガード仕切板を備え、野菜のみずみずしさを長くキープする。
収納面では、2リットルペットボトルを3本置いても余裕のある下段ドアポケットや、500ミリリットル缶や調味料を整理できる中段ドアポケットを搭載。折りたたみ式棚により鍋や背の高いボトルもそのまま収納できる。操作パネルは手の届きやすい位置に設置され、温度や機能の切り替えもスムーズ。
全定格内容積は358リットル、製品寸法は幅599×奥行665×高さ1740ミリメートル。省エネ基準達成率100パーセントで、環境にも配慮した冷蔵庫。
