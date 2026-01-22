ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

家族で揃えても楽しめる。ニューバランスのロングセラーモデルが復刻【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、1988年に登場した99Xシリーズ第3弾「996」を限りなく当時の仕様に近づけて復刻させたモデル。

履き心地とデザイン性の高さからニューバランスを代表するスタンダードとして長く愛され続けている。

C-CAPを搭載した2層構造ミッドソールとPUインソールにより、優れたクッション性と快適な履き心地を実現。

クラシックなデザインは幅広いスタイルに馴染み、日常から特別なシーンまで活躍する。女性用「WL996」、キッズ用「YV996」、ベビー用「IZ996」と展開され、家族で揃えて楽しめる点も魅力だ。