時代を超えて愛される定番。復刻した伝統的なアイテムで快適な一歩を【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
家族で揃えても楽しめる。ニューバランスのロングセラーモデルが復刻【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1988年に登場した99Xシリーズ第3弾「996」を限りなく当時の仕様に近づけて復刻させたモデル。
履き心地とデザイン性の高さからニューバランスを代表するスタンダードとして長く愛され続けている。
C-CAPを搭載した2層構造ミッドソールとPUインソールにより、優れたクッション性と快適な履き心地を実現。
クラシックなデザインは幅広いスタイルに馴染み、日常から特別なシーンまで活躍する。女性用「WL996」、キッズ用「YV996」、ベビー用「IZ996」と展開され、家族で揃えて楽しめる点も魅力だ。
