背面のスクエアロゴが、存在感を醸し出す。日常に映える長袖Tシャツ【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場中‼
環境配慮素材でしなやかな着心地。快適さを毎日纏おう【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、速乾性のあるリサイクルポリエステルと風合いのよいコットンを混紡したニット素材の長袖Tシャツ。
コットンライクな生地でしなやかな着心地を実現し、日常からアクティブなシーンまで快適に着用できる。
背面には存在感のあるスクエアロゴを配置し、左胸には小さめのロゴをあしらうことで、シンプルながらもブランドらしいアクセントを加えている。
袖口のディテールにもこだわり、着用時のフィット感を高めている。環境に配慮した素材とデザイン性を兼ね備えた一枚。
