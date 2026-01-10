【ネコ漫画】大掃除をお手伝いしたい愛猫!?その姿に「めっちゃあるある」などの共感コメントが続出
【漫画を読む】掃除用具に飛びつく猫だが…!?
先日、『大掃除参戦』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年1月5日現在)、今回紹介する漫画も7.8万いいね(2026年1月5日現在)を超える人気漫画家だ。
年末に家の中を大掃除するフータとピーちゃん。2人がリビングのソファを動かすと大量のほこりがあり、そこをキュルガが歩き回り始める。
ピーちゃんはすぐにその場所を掃除機をかけて、フータはキュルガの身体を優しく拭いてあげる。
今度はフータがテレビの裏を掃除していると、フータが持っている掃除用具に飛びつくキュルガ。ほこりだらけのキュルガの身体を拭いてあげるフータ。
タンスの隙間にもほこりがたくさん溜まっていて、フータがタンスを動かすと、またしてもキュルガが隙間に入る。フータは一日中、ほこりだらけになったキュルガを拭いてあげるのであった。
なぜかほこりだらけのところに行ってしまうキュルガ！漫画を読んだ読者からは「めっちゃあるある」「かまってほしいのか？」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
