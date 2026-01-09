いちご尽くしのイベント「東京スカイツリータウン いちごフェア」がパワーアップ！約90店舗が参加＆初の“いちご早食い”企画も開催
2026年1月9日〜3月1日(日)、毎年人気の「東京スカイツリータウン(R) いちごフェア」を開催。今回は過去最多となる約90店舗が参加し、初開催の“いちご早食い対決”「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」や冬シーズン初の屋外グルメイベント「STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi(R) 2026」といった初イベントが企画されるなどパワーアップ！会場全体がいちごの甘〜い香りに包まれる。
いちごフェア期間中は、味も見た目も大満足ないちごスイーツに加え、いちごの魅力が詰まったグッズ、子どもも楽しく参加できるワークショップを東京スカイツリータウンの各店舗で展開。約90店舗という過去最大スケールで、いちごの魅力を存分に感じることができる。
1月16日(金)〜18日(日)は、東京ソラマチ ウエストヤード2階にフードマルシェ特設会場が登場。10時〜18時に、いちごフェアの人気イベント「ストロベリーマルシェ」が開催される。澤光青果のいちごバイキング(1500円)や、二木の菓子によるいちごわたあめ販売(200円)など、今年も行列必至だ。
また、特設会場では「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」を初開催。制限時間2分でいちご15個を食べきれるかに挑戦できる。残った分は持ち帰りOKというゆる〜いルールで誰でも参加可能。3日間で合計32試合を実施し、それぞれの試合で一番早く食べきった人が優勝となる。参加申し込みは当日、会場にて先着順。小学生以下は保護者同伴で参加可能で、参加費は500円。詳しくは公式サイトをチェックしよう。
冬シーズンでの開催は初となる屋外グルメイベント「STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi 2026」も見逃せない。1月15日(木)〜2月15日(日)の11時〜21時、東京スカイツリー(R)の足元に位置する東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナに、かわいらしいフラワーウォールで装飾されたフォトジェニックな会場が出現。いちごスイーツや、バレンタインにぴったりのチョコレートスイーツに加え、あったかチーズメニューも登場する。
東京スカイツリータウン 地下3階の押上駅コンコースでは、1月9日〜29日(木)まで5店舗が参加する「ストロベリーPOP UP」を開催。ここでも、期間限定のいちごスイーツを楽しめる。
さらに、ソニーミュージックが運営するバーチャルタレントプロジェクト「VEE」とのコラボレーションキャンペーンが決定！「VEE」所属タレント7人による限定ユニット「ぱくっとせぶん」を結成し、いちごフェアのキャンペーンソング「すとろべりべりぐー」を1月9日0時より各種デジタル音楽配信サービスにて配信がスタートしている。また、キャンペーン期間中にコラボ対象店舗で「いちごフェア」の商品を購入すると、イベント限定オリジナルコースター(なくなり次第終了、コースターの絵柄は選択不可)がもらえる。
1・2月の東京スカイツリータウンはまさにいちご尽くし！例年よりパワーアップした「東京スカイツリータウン いちごフェア」で、いちご三昧のひと時を楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)TOKYO-SKYTREE
(C)TOKYO-SKYTREETOWN
(C)VEE
