出社初日から脚が重い…。“正月むくみ”を今日中に解消するための「帰宅後ルーティン」
仕事始めの出社初日。「座っていただけなのに脚が重い」「ブーツがきつく感じる」「夕方には靴下の跡がくっきり」…そんな感覚はありませんか？正月の間に滞った巡りや冷えを抱えたまま日常に戻ると、体がまだ“休みモード”から抜けきれず、むくみが出やすい状態に。だからこそ帰宅後の数時間が、明日の軽さを決める分かれ道です。そこで今回は、仕事初日の「帰宅後ルーティン」を紹介します。
帰宅後すぐ“止まりっぱなし”にならないようにする
疲れを実感していると、つい床やソファで動けなくなるもの。でもこの静止時間が長くなるほど、正月中に落ちていた巡りがさらに停滞しやすくなります。
まずはコートを脱いだら、すぐに部屋をゆっくり一周。脚の重さや靴下の跡が気になる部分に軽く触れ、数分だけ“止め過ぎない”状態に。強い刺激よりも、動き出すきっかけを作る意識でOKです。
足首から温めながら巡りを戻していく
正月明けは深部体温が下がりやすく、下半身の巡りの悪さが表に出やすい時期。湯船に浸かる、足湯をする、温かい飲み物をゆっくり飲むなど、「下から温める」行動をひとつ取り入れてみてください。
体が温まると筋肉がゆるみやすくなり、歩いたりストレッチしたりしたときの巡りが変わりやすくなります。無理に長時間浸かろうとせず、心地よい範囲で十分です。
脚の重さに合わせて、“力まない動き”を選ぶ
脚が重い日は、ハードな運動より「ゆっくり伸ばす」「呼吸を深くする」方向が巡りの戻りをスムーズに。ふくらはぎを手のひらで包むように温める、足首をぐるっと回す、寝る前に深呼吸しながら脚を伸ばすなど、数分のケアでOKです。
ポイントは、頑張ることより詰まりをほどく感覚。強く押したり痛みを我慢したりしないようにしましょう。
仕事初日から脚が重いと、それだけで気持ちまで沈みがち。でも、今日の帰宅後の過ごし方が、明日からの軽さを作ることも事実です。正月むくみの長期化を防ぐためにも、できることから少しだけ実践してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
