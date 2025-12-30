¤È¤Ó¤¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»þ´Ö¤òÅì¥«¥ìÆÉ¼Ô¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹¡ª¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òÍ¥²í¤Ë·Þ¤¨¤ë14¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¤´¶¨»¿¤Î¤â¤È¡¢ÃêÁª¤Ç½ÉÇñ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
²¼µ¤Î¡Ö±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤ò¡ª
¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤òÃêÁª¤Ç·×14ÁÈÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2025Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤Ê¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê½ÉÇñ·ô¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
²¼µ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤´±þÊç¤ò¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£±·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯É½
¢¨½ÉÇñ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµºÜ
°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¥·¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¥Û¥Æ¥ë¤ÎìÔÂô¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
£±¡¥ßê¤á¤¯¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬ÂÚºß¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ë
¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ¡×¡÷Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡Ê50Ö¡Ë
¹á¹Á¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ò´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£Åìµþ¤Ç¤â50Åô°Ê¾å¤â¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬µ±¤¡¢Í¥²í¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¡£
Åìµþ±Ø¤ÎÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µÒ¼¼¤ÎÁë¤Î³°¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ÎÌë·Ê¤¬µ±¤¯¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëBMW¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¶áÎÙ¤òÁö¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
Åìµþ±Ø¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡ª
¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ò´Þ¤à¥Û¥Æ¥ë¤Î27³¬¤òÂß¤·ÀÚ¤ë¡ÈÅ·¶õ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡£
Î¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ð¥È¥é¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ³°¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤â°Â¿´¤À¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ
½»½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£±-£¸-£³ ´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼ËÜ´Û
TEL¡§03-6739-7888
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï102,000¡Á
Éô²°¿ô¡§200¼¼
£²¡¥ÆüËÜÄí±à¤¬½Ð·Þ¤¨¤ëÅìµþ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡×¡÷Åìµþ¡¦µªÈø°æÄ®
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê45Ö¡Ë
¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¡È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¶¡¦¥á¥¤¥óÅï¤Î11¡Á12³¬¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹ Áµ¡×¡£Á´84¤ÎµÒ¼¼¤ÏÐÎ¤Ó¼ä¤Ó¤ÎÈþ³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤âÁ³¤ê¡£
ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï£±Æü£¶²ó¤Î¥Õ¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
¿Ê²½¤·¤¿ÌÍ½è¤Ë¿·´¶³Ð¤Î¤¦¤É¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼³¬¤Ë¤¢¤ë¡ØÌÍ½è NAKAJIMA¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê£¸¼ï¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£
ËÌ¶å½£»Ô¡ÖÄÅÅÄ²°Î® ËÁ°Î¢ÂÇ²ñ¡×¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÌÈµö³§ÅÁ¤ò¼õ¤±¤¿ÌÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë
½»½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´-£±
TEL¡§03-3265-1111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï50,000¡Á
Éô²°¿ô¡§Ìó1,500¼¼
£³¡¥¤ª¤³¤â¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¡÷Åìµþ¡¦ÀÖºä
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¿å¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê52Ö¡Ë
2024Ç¯12·î¡¢15¥ö·î¤ËµÚ¤ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þÁõ¤ò½ª¤¨¡¢759¤ÎµÒ¼¼¤òºþ¿·¤·¡Ö¿å¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤È¡Ö¶õ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤òÁýÀß¡£¤È¤â¤ËÀÞ¤ê»æ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ò¿ï½ê¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÏÂ¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤â£²¥Õ¥í¥¢¤ËÁý¾²¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÚºß¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
¾®¤µ¤Ê¥·¥§¥Õ¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³
36³¬¤Î¡Ø¥ë¡¦¥×¥Á¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¡¢3D¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈþ¿©¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£
À¤³¦°ì¾®¤µ¤Ê¥·¥§¥Õ¡Ê¿ÈÄ¹58¥ß¥ê¡Ë¤¬»®¾å¤Ë±Ç¤·¤À¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë±é½Ð¤¬»Â¿·¤À¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
½»½ê¡§¹Á¶èÀÖºä£±-12-33
TEL¡§03-3505-1111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï60,000¡Á
Éô²°¿ô¡§801¼¼
£´¡¥¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤È¿åÊÕ¤ÎÀä·Ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë
¡Ö¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡÷Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Ûchapter£±¥¥ó¥°¡Ê40Ö¡Ë
¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤¯»ý¤Á¡¢¤¤¤Þ¤ÎÅìµþ¤ÎÌöÆ°´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡£Á´¼¼¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ô¥¢¥Î¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òËèÈÕ³«ºÅ¡£
ÃÝ¼Ç¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶ùÅÄÀî±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ëËÏÅÄ¶è¤äÂæÅì¶è¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤¹¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
³¤¤È»³¤Î·Ã¤ß¤«¤é¡¢½©¤«¤éÅß¤Ø¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¼Â´¶
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ø¥·¥§¥Õ¥º¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿¹Íå¤Î¾¬ Nature¡Çs Finale¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤«¤é¥Ç¥»¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ½©¤«¤éÅß¤Ø°Ü¤í¤¦µ°À×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
½»½ê¡§¹Á¶è³¤´ß£±-10-30
TEL¡§03-5777-1111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï88,550¡Á
Éô²°¿ô¡§265¼¼
£µ¡¥¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¡È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡É½Å»ë¤ÊÂÚºß¤ò
¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ¡×¡÷¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¡Ê42Ö¡Ë
¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤Ë±è¤¤¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶õ´Ö¤â¿¢ºÏ¤¬Â¿¤¯·ò¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥ê¡¼¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ï»êÊ¡¤Î¿²¿´ÃÏ¤À¡£
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¸©Æâ¤ÎÍ¹ÊØÈÖ¹æ¤òÌ¾Á°¤È¤¹¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥¤¡Ù¤Ç¤Ï£±·îÃæ½Ü¤«¤éÊ¿Æü¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£
£³ÉÊ¤Î¥×¥ê¥Õ¥£¥¯¥¹¤Ç£µ¼ï¤«¤éÁª¤Ö¥á¥¤¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢·°¹á¤¬¿©ºà¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¿Å²ÐÎÁÍý¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë²£ÉÍ
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£´-£²-£¸
TEL¡§045-577-0888
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï25,000¡Á
Éô²°¿ô¡§373¼¼
£¶¡¥2024Ç¯³«¶È¤·¤¿¾ö¤ÎµÒ¼¼¤âÈ÷¤¨¤ëÂçºå¤ÎÃíÌÜ¥Û¥Æ¥ë
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¡÷Âçºå¡¦Æ²Åç
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¾ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à¡Ê44Ö¡Á¡Ë
2024Ç¯£¸·î¡¢Æ²Åç¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ³«¶È¡£Á´¼¼¾öÉß¤¤Î¥â¥À¥óÎ¹´Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Õ¥í¥¢¡ÖGENSUI¡Ê¸¼¿å¡Ë¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂßÀÚÉ÷Ï¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Õ¥í¥¢¤ä£µ¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
Î¹´Û¤ò»×¤ï¤»¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼õ¤±¤ë»êÊ¡
¡ÖGENSUI¡×¤Ï28³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´21¼¼¤¬¾ö¤òÇÛ¤·¤¿¹½À®¤À¡£
¤³¤³¤ËÂÚºß¤Î¥²¥¹¥È¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ØSABO¡Ù¤Ç¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Æ¥£¡¼¤ä¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥¢¥ï¡¼¡¢¸æÁ·¤ÎÄ«¿©¤¬¹¥É¾¤À¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ëÂçºå
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²Åç£²-£´-32
TEL¡§06-6676-8682
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï110,000¡Á
Éô²°¿ô¡§175¼¼
£·¡¥µþÅÔ¤Î±ü¤æ¤«¤·¤µ¤È¥â¥À¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë
¡Ö¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ¡×¡÷µþÅÔ¡¦²Ï¸¶Ä®»°¾ò
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ê40Ö¡Ë
2024Ç¯£¹·î¡¢µþÅÔ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²Ï¸¶Ä®»°¾ò¤Ë³«¶È¡£¥í¥Ó¡¼¤ËÆþ¤ë¤È£µ¥Õ¥í¥¢Ê¬¤Ï¤¢¤ë³Ê»Ò¾õ¤Î¿á¤È´¤±¤¬°µ´¬¤À¡£¡ÈµþÅÔ¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¡É¤Ç·úÊª¤òÊñ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢µÒ¼¼¤ÏÄ®²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¾å31³¬¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¡Êµ¨Àá±Ä¶È¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ëÄ¯¤á¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾ðÇ®¤¬Â©¤Å¤¯ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òµþÅÔ¤Ç¡ª
¡Ø¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Ê ¥»¥Ö¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜ¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÁíÎÁÍýÄ¹¤¬ÁÄÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥ì¥·¥Ô¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Ò¥ë¥È¥óµþÅÔ
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²¼´Ý²°Ä®416
TEL¡§075-212-8007
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï50,000¡Á
Éô²°¿ô¡§Ìó313¼¼
£¸¡¥ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¡¢Âçºå¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶À¤Ë½Ð¹ç¤¦
¡ÖZentis Osaka¡×¡÷Âçºå¡¦Æ²ÅçÉÍ
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡ÛStudio¡Ê25Ö¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î£±¹æÅ¹¡£
¡Ö´¶À¤¬¡¢¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç´¶À¤Ë¶Á¤¯¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾®È¤ò¤½¤í¤¨¤¿ÏÂÄ«¿©¤ä·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¥Ð¡¼¤¬¿Íµ¤¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
Âçºå¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Î¤¿¤á¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êZentis¡×¤òÈÎÇäÃæ¡Ê½ÉÇñ¤Ï2026Ç¯£±·î£³Æü¡Á¡Ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥Ð¡¼¤Ç¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥«¥¯¥Æ¥ëÅù¤¬ÆÃÅµ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§Zentis Osaka
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²ÅçÉÍ£±-£´-26
TEL¡§06-4796-0111
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï25,410¡Á
Éô²°¿ô¡§212¼¼
¿È¤â¿´¤â¤È¤³¤È¤óÌþ¤ä¤¹¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò
£¹¡¥ËÜ²È¤Î¿Íµ¤¤ËÉé¤±¤º¡¢²Æì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë
¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë²Æì¡×¡÷²Æì¡¦²¸Ç¼Â¼
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¡Ê50Ö¡Ë
¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë¡×¤Î¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯£··î¤Ë³«¶È¡£°ÊÍè¡¢²¸Ç¼Â¼¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ëµ±¤¯³¤¤È¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÍ¼ÍÛ¤ÎÀä·Ê¤Ç¥²¥¹¥È¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤â¿ôÃÎ¤ì¤º¡£
¥×¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Ä¡¼¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
µþÅÔ¤ÎÉÒÏÓ¥·¥§¥Õ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç²Æì¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥·¥ë¡¼¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËµþÅÔ¡Øcenci¡Ù¤ÎºäËÜ ·ò¤µ¤ó¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡£
²Æì¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤â¶î»È¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥Ï¥ì¥¯¥é¥Ë²Æì
½»½ê¡§²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼Ì¾²Å¿¿1967-£±
TEL¡§098-953-8600
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï72,106¡Á
Éô²°¿ô¡§360¼¼
10¡¥Åìµþ¤«¤é90Ê¬¤ÇÃå¤¯¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë
¡ÖÍÕ»³¥Û¥Æ¥ë²»±©¥Î¿¹¡×¡÷¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê66Ö¡Ë
2023Ç¯11·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Á´¼¼¤¬¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ï¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÒ¼¼¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¸«²¼¤í¤¹ÁêÌÏÏÑ¤Ï°µ´¬¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¡£
Á´¼¼¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤«¤é¤â³¤¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃ¤ËÅß¤Ï¶õµ¤¤¬À¡¤ßÀÄ¶õ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
ÍÕ»³¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÌÃÊÁµí¤È¥ï¥¤¥ó¤¬³ÊÊÌ
¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÉ¾¤â¹â¤¯¡¢£±¡Á£²·î¤Ï¡ÖÍÕ»³¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ó¡¼¥Õ¡×¤òÄó¶¡¡£
ÍÕ»³¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÏÂµí¤ÎÃæ¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¥Õ¥£¥ìÆù¤ò¡¢Å´ÈÄ¤ÇÃúÇ«¤Ë²ÐÆþ¤ì¤¹¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§ÍÕ»³¥Û¥Æ¥ë²»±©¥Î¿¹
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô½©Ã«5596-£±
TEL¡§046-857-0108
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï41,233¡Á
Éô²°¿ô¡§15¼¼
11¡¥ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë³¤¤¬¹¤¬¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¿´¿È¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë
¡Ö°ËÆ¦¥ê¥È¥ê¡¼¥È Ç®Àî¿è¸÷ by ²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¡÷ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ÊÌó90Ö¡Ë
¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë³«¶È¡£Á´16¼¼¤¬¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¤â¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¤â³¤¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¡£
Í¼¿©¤Ï°ËÆ¦¤Î¿©ºà¤Ë¤è¤ëÏÂ¿©¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
³¤¤Î·Ê¿§¤È°ËÆ¦¤Î¶¿ÅÚ¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë
°ËÆ¦¤Î¿©ºà¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤¬ÁÃ¤È¤Ê¤ëÏÂ¿©¤ò¡¢¸·Áª¤Î¼ò¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¼®¤ÈÇÕ¡Ù¡£
³¤¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢°Ü¤í¤¦¸÷¤ÎÃæ¤ÇË¤«¤ÊÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤ë»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§°ËÆ¦¥ê¥È¥ê¡¼¥È Ç®Àî¿è¸÷ by ²¹¸ÎÃÎ¿·
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©²ìÌÐ·´Åì°ËÆ¦Ä®ÆàÎÉËÜ1271-£²
TEL¡§0557-23-2345
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï94,500¡Á
Éô²°¿ô¡§16¼¼
12¡¥·Ú°æÂô¤Ë30Ç¯º¬ÉÕ¤¯¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦
¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é¡×¡÷Ä¹Ìî¡¦·Ú°æÂô
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¡Ê45Ö¡Ë
1996Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿·Ú°æÂô¤Î¥ª¡¼¤Ù¥ë¥¸¥å¤ÎÁðÊ¬¤±¤¬¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ±Ä¶È¤òºÆ³«¡£·Ú°æÂô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ê¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥¢¥È¥ê¥¨¤ä¥Ü¥ë¥É¡¼¤ÎÉòÆºÈª¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
³ÆÉô²°¤Î¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÄí¤ËÐÊ¤àÈþ¤·¤¤ÃÓ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Á³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
ÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é°û¤àÌÃ¼ò¤Î¹á¤ê¤Ë¿»¤ë
¥Û¥Æ¥ë¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ø²ººÁbar¡Ù¤òÊ»Àß¡£
Å¹Æâ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ç¡¢¿®½£¤ÎÌÃ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¸·Áª¤µ¤ì¤¿Èþ¼ò¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®·Ú°æÂô1278-11
TEL¡§0267-42-0095
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï40,000¡Á
Éô²°¿ô¡§11¼¼
13¡¥Åß¤Ç¤âÂç¿Í¤Î¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ò³ð¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë
¡ÖBOTANICAL POOL CLUB¡×¡÷ÀéÍÕ¡¦ÆâË¼
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡ÛPOOL CLUB ROOM¡Ê30Ö¡Ë
ÅÔ¿´¤«¤é¤ï¤º¤«70Ê¬¡¢ÀéÍÕ¤ÎµÖ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¡È¥×¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£Åß¤Ï¥×¡¼¥ë¤¬²¹¿å¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ñ¤äÏªÅ·É÷Ï¤´¶³Ð¤Î¥×¡¼¥ë¤Çµæ¶Ë¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤È¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤òÈ÷¤¨³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¿¢Êª¤¬ÌÐ¤ê¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
¥Û¥Ã¥È¥×¡¼¥ëÆâ¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¶Ë³Ú¤Ë¿»¤ë
¿å²¹¤òÌó40¡î¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¡ÈHOT POOL¡É¤ò£³·îËö¤Þ¤ÇÄó¶¡Ãæ¡£
ÅìµþÏÑ±Û¤·¤ÎÉÙ»Î»³¤ä¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Ê¤É¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¥×¡¼¥ë¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¿²Å¾¤Ù¤ë¡È¿å¾å¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¡É¤âÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§BOTANICAL POOL CLUB
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©°ÂË¼·´µøÆîÄ®²¼º´µ×´Ö1510-£²
TEL¡§0470-29-3425
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï62,700¡Á
Éô²°¿ô¡§21¼¼
14¡¥Æá¿Ü¤Î¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ìþ¤ä¤·¤Î±£¤ì½É
¡ÖÆá¿Ü Ìµ¹¤¤Î²»¡×¡÷ÆÊÌÚ¡¦Æá¿Ü
¡Ú£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡Û¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¥Ä¥¤¥ó¡Ê84Ö¡Ë
Æá¿Ü¹â¸¶¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë2024Ç¯£´·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥ª¡¼¤Ù¥ë¥¸¥å¡£
35,000Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤ÎÀÐ¾å½ãÌé¤µ¤ó¤¬318ËÜ¤Î¼ùÌÚ¤ÈÂç¾®160¤ÎÃÓ¤òåÌÌ©¤ËÇÛ¤·¤¿¡Ö¿åÄí¡×¤À¡£·×»»¤µ¤ì¤¿¼«Á³¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ô¥£¥é¤â¼«Á³¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤ËÌÚºà¤òÃæ¿´¤ËÂ¤¤ê¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î³°¤Ë¤ÏÌÚ¡¹¤¬ÌÐ¤ë¡£
¡½ Hotel Topic ¡½
Æá¿Ü¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÏµÇ°Æü¤Ë¤âºÇÅ¬
¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï21,780¡Ë¤òÄó¶¡¡£
¡Öº£Ä«ºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÁ¯ÅÙ¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥â¥À¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÎÁÍý¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¡£
2025Ç¯12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î·î´©»ï¡ØÅìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù2026Ç¯2·î¹æ102¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¶â³ÛÉ½µ¤Ë¸í¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³ºÅö²Õ½ê¡Û
¡Ê¸í¡Ë1Çñ1¼¼ÎÁ¶â¡§\35,000¡Á
¡ÊÀµ¡Ë1Çñ1¼¼ÎÁ¶â¡§\55,660¡Á
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¡ØÆá¿Ü Ìµ¹¤¤Î²»¡Ù´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÄûÀµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§Æá¿Ü Ìµ¹¤¤Î²»
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×²µ2294-£³
TEL¡§0287-73-8122
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼\55,660¡Á
Éô²°¿ô¡§35¼¼