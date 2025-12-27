¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡Û¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡Ö¸ÄÀ¡×¤ÇÁª¤Ö»þÂå¤Ø¡£ÃíÌÜ¤Î¿·µ¬³«¶È¥Û¥Æ¥ëÁí¤Þ¤È¤á
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¹±Îã²½¤·¤¿¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÁí³çºÂÃÌ²ñ¡×¡£¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¬Î®¤ËÃíÌÜ¤ò¡£
º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Åì¥«¥ìÊÔ½¸Éô¡¦Î¤¸«²ÂÆá»Ò
¥Û¥Æ¥ëÃ´Åö¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ£±Ç¯¼å¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts¡×¤Ø¤Î½ÉÇñ¤ò·×²èÃæ¡£¿¿Åß¤ÎµþÅÔ¤ÇÆþ¤ëÅ·Á³²¹Àô¤Î¥µ¡¼¥Þ¥ë¥×¡¼¥ë¡¢³Î¼Â¤ËºÇ¹â¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÂçÀÐÃÒ»Ò
»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ø¡£¥Û¥Æ¥ë¡¢¿©¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£²¹Àô³¹¤«¤éÆîÊÆºÇÆîÃ¼¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï950¸®°Ê¾å¡£Ä¾¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¡Ö¥»¥¤¥í¥ó ¥Æ¥£¡¼ ¥È¥ì¥¤¥ë¥º¡×¡£
¡ÚTrend 1¡ÛÅìµþ½é¿Ê½Ð¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â³¡¹³«¶È¡£Åìµþ¥Û¥Æ¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤è¤ê¿§Á¯¤ä¤«¤Ë
ÂçÀÐ¡§¤¤¤ä¡Á¡¢º£Ç¯¤âÂ³¡¹¤È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê¿·µ¬¥Û¥Æ¥ë¤¬Åìµþ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¼Ç±º¥¨¥ê¥¢¤Î½é¾åÎ¦¥Û¥Æ¥ë¤¬¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ç¤¹¡ª
Î¤¸«¡§¥í¥Ó¡¼¤Ë´ÇÈÄ¸¤¤¬¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë ¡£
ÂçÀÐ¡§Ìò¿¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈºÇ¹â¥Ï¥Ô¥Í¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¡É¤Ç¤¹¤è¡£°¦¸¤¤È¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î10¡ó¤ÏÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Î¤¸«¡§10¡ó¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÀÐ¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥É¥¦¥í ¥Ð¥ì¡¼¡×¤Ë¤ÏÊÝ¸î¸¤¤¬£²É¤½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ÍèÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¡£¾®¤µ¤¤½É¤À¤È´û¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê60Ö¡Ë
Î¤¸«¡§¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·³ã¤ÎÌ¯¹â¹â¸¶¤Ë2028Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£³°»ñ¤ÎÅìµþ¿Ê½Ð¤Ï¡¢¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤äÊÆ¹ñÈ¯¤Î½é¾åÎ¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö1 Hotel Tokyo¡×¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö1 Hotel Tokyo¡×¤Î¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥¸¥å¥Ë¥¢ ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡Ê58Ö¡Ë
ÂçÀÐ¡§JW¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤â¸«¤¨¤ëÁ´Ä¹25m¤Î²°Æâ¥×¡¼¥ë¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£
¡Ö1 Hotel¡×¤Ï¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ï¤â¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎËí¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤Õ Åìµþ ¶äºÂ¡×¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¤æ¤½¤é¡×
Î¤¸«¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿¢ºÏ¤¬¤«¤Ê¤êÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«¶È¸å¤Ë¤Ï¤ªÞ¯Íî½÷»Ò¤Ë¤è¤ëSNSÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤Õ Åìµþ ¶äºÂ¡×¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥é¥¦¥ó¥¸¤âÎÐ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¶äºÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTrend 2¡ÛÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¿·¤·¤¤Í·¤Ó¾ì¤Ø¤È¿Ê²½¡ª
ÂçÀÐ¡§°ÊÁ°¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ë¹¤¤Äí¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬ÅÔ²ñ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÅÔ»Ô³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·µ¬¥Ó¥ë¤¬ÎÐ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤È¤ÏÂÐ¶ËÅª¤Ë¡¢1994Ç¯³«¶È¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤¬12·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Ñ¥êµòÅÀ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤¬²þ½¤¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¡¦¥Þ¥é¥±¥·¥å¤Ç£±À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯Ä¶Ì¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥é¡¦¥Þ¥à¡¼¥Ë¥¢¡×¤â¸«»ö¤ËÁÉ¤é¤»¤¿¤«¤é´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡£
12·î£¹Æü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡×¤ÎµÒ¼¼¡Ö¥Ñ¡¼¥¯ ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Î°ìÎã
Î¤¸«¡§·ë¹½ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
ÂçÀÐ¡§ÂçÏÈ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥¸¥é¥ó¥É¡¼¥ë by ¥¢¥é¥ó ¥Ç¥å¥«¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Î¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È¤«¡£
Î¤¸«¡§¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡£¤µ¤é¤ËÁ°¤Î1980Ç¯³«¶È¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ Åìµþ¡×¤âµðÂç¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢£³Âæ¤Î²¼¤¬¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÍ¥²í¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ Åìµþ¡×¤Ï£´·î¤Ë¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡ØNineteen Eighty Lounge & Bar¡Ù¤ò¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó
ÂçÀÐ¡§¤¤¤Þ¤Î»þÂåÄÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°µ´¬¤Î¿á¤È´¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£´ûÂ¸¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ±¤Î¤äÅìµþ¡×¤Î¡Øò¿ Âç¼êÌç¡Ù¤ËÀè·î¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤«¤é£¹Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¥Ó¥¸¥¿¡¼¤â¿©»ö¤Ç¤¤ëÅ¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
Î¤¸«¡§¸¼´Ø¤«¤é°ìµ¤¤ËÈóÆü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤é¡¢½é¸«¤ÏÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¡£
ÂçÀÐ¡§¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐµþÅÔ¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö°Ëº¬Ëþ³«¡×¤È´ÅÂä¤ÎÁ°ºÚ¤ÎÁêÀ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚTrend 3¡Û¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
ÂçÀÐ¡§¤È¤³¤í¤ÇÊÔ½¸Éô¤Î¿ä¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÈôÄ»·¡×¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¢¤ë¥×¡¼¥ë¤Ï£²Âæ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹ÉÕ¤
Î¤¸«¡§£··î¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Â¤µÒÁ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈôÄ»·¡×¤¬½¢¹Ò¤·¡¢ÍèÇ¯£³·î¤«¤é¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó ¥è¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ë¥ß¥Ê¡¼¥é¤ÎÅìµþÈ¯ÃåÊØ¤¬ÅÐ¾ì¡£
³¤¤Î¾å¤Ç´¶¤¸¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÀ¤³¦¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTrend 4¡Û¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂ¿¶Ë²½¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö·Ò¤¬¤ê¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×
ÂçÀÐ¡§¼êº¢¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡É¤ä¡È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¡£
Î¤¸«¡§¤½¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
£¹·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖSOIL Nihonbashi Hotel¡×¤Ï·×14¼¼¡£Á´µÒ¼¼¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¿¢Êª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö
ÂçÀÐ¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ï¸µ¡¹1980Ç¯Âå¤ÎNY¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¦¤È¸ÄÀÇÉ¾®µ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¡£
ºÇ¶á¤Î³«¶È¤À¤ÈÏ©ÃÏÎ¢±à·Ý¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖSOIL Nihonbashi Hotel¡×¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ÎÆü¾ï¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ÑÀª¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê»ÜÀß¤Ë¤â¸À¤¨¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖW HOTELS¡×¤Ï2005Ç¯º¢¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉÀ¸¤Ç¡Ölyf½ÂÃ«Åìµþ¡×¤Ï¡È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡É¤ÈÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
2024Ç¯12·î³«¶È¤Î¡Ölyf½ÂÃ«Åìµþ¡×¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëµòÅÀ¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼¡À¤Âå¥Ö¥é¥ó¥É
Î¤¸«¡§À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Î¡Ölyf¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡ÚTrend 5¡ÛÂçºå¡¦µþÅÔ¤¬³«¶È¥é¥Ã¥·¥å¡£À¤³¦¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬£²ÅÔ»Ô¤òÀÊ´¬¡ª
£µ·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ï¡¢Âçºå¾ë¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë
Î¤¸«¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ÊÂçºå¡×¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¯³µÇ°¡£¡ÖÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¡ÖÊÑ³×¤¹¤ëÎÏ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§Âçºå¾ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤â¡¢µ¤Ê¬Åª¤ËÊÑ³×´¶¤¬Áý¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£2025Ç¯¤ÏÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢Âçºå¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡Ø¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¡¼¡Ù
Î¤¸«¡§¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢Âçºå¡×¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¥«¥Ú¥éµþÅÔ¡×¤¬³«¶È¡£´ØÀ¾¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹ë²Ú¡ª
¡ÚTrend 6¡Û¾®µ¬ÌÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Á´¹ñ¤Ë³ÈÂç¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î²ÁÃÍ¤¬Àéº¹ËüÊÌ¤Ë
£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉµÜ¸ÅÅç¡×¤Ï¡¢Çòº½¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÎÁ°¤Ë¥×¡¼¥ë¤¬
ÂçÀÐ¡§ÃÏÊý¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉµÜ¸ÅÅç¡×¤Î³«¶È¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ç30Ê¬¤Î²¼ÃÏÅç¶õ¹Á¤ËµîÇ¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤â´Ø·¸¤¬¡£
¹á¹Á¤ä¾å³¤¤«¤é£²»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤¢¤ó¤ÊåºÎï¤Ê³¤¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤¤¡£
£µ·î³«¶È¤Î¡ÖÉÙ»ÎÀÄÍõ¡×¤Ï¡¢£±Çñ£±¼¼36Ëü±ß¡Á¤Ç¡¢Á´£µ¼¼¤¬ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡£Á´¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤È¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤
Î¤¸«¡§ÀÅ²¬¤Î¡ÖÉÙ»ÎÀÄÍõ¡×¤Ê¤É¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Î¿·¤¿¤Ê²¹Àô½É¤âÂçÃÀ¤ÊÃÍÉÕ¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§¡Ö¶¯Íå²ÖÃÅ ÉÙ»Î¡×¤Ï¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¤µ¤¹¤¬¤ËåºÎï¡£
½©¤Ë²¹Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°ì¿·¤·¤¿¡Ö¤ª¤Á¤¢¤¤¤í¤¦¡×¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤Ë´°À®¤·¤¿ÊÌÅ¡¡ÖÀÐÆï²Ö¡×¤¬°µ´¬¤Ç¡¢º£Ç¯¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¡£2026Ç¯¤Ï¡ÖHOTEL THE MITSUI HAKONE¡×¤Ë¤â´üÂÔ¡£
Î¤¸«¡§²¹Àô¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡ª
ÂçÀÐ¡§ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼êº¢¤ÊÏÃ¤ò¡£¡Ö¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡×¤¬¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È´Ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬½¨°ï¡ª´ûÂ¸¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·È¯ÌÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª