【明日なに着る？】ひかえめなのに「着飾って見える」甘くないキレイなブラウス

ゆるいシルエットが増えがちな季節に意表をつく、ドレッシーなデザインブラウス。いま視線を集めるのは、盛り込んだディティールよりも、引き算されたそれとない飾り気。





大胆な肌見せでもレディにふるまえる、シャツベースのオフショルダー。コンパクトなシルエットにより適度にフィット感があるため、そでがズレ落ちない。淡いブルーのさわやかな色で、好感度の高さもキープ。ほどよくゆとりがあるIラインスカートを合わせて、力まずスレンダーな見た目へとあと押し。





【POINT】デコラティブなデザインだけが、華やぎを生む手段とは限らない。ボリュームが出がちな季節にあえて肌を飾りにする、無防備なショルダーラインで飾り立てずとも存在感のある女性らしさを演出。





