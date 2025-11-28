【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月24日〜11月30日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では掴みきれていない感があるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の望んでいない方向に人生が進んでいきそうです。もちろん良い出来事もその流れの中にはあります。仕事や公の場では他の人には体験できないことをやり遂げていきます。周りの人に嫉妬されることも疑いをかけられることもありそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手に染まっているはずなのに、手応えが少ないようです。他のライバルなどには真似できない自分だけのアプローチを見せていく必要があるでしょう。シングルの方は、個性的なこだわりがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の感情をコントロールできない時です。
｜時期｜
12月5日 後先考えずに動いてしまう ／ 12月6日 否定されてしまう
｜ラッキーアイテム｜
料亭
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞