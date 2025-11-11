オシャレな人のお部屋をのぞき見！かさばるシューズやバッグの「賢く可愛い」収納方法は？

ワードローブをムダなく活性化するためには、賢いクローゼット収納が必要不可欠。そこで手持ちの服を最大限に活用するアパレル関係者に、独自のルールを聞き込み調査。服好きならではのアイディアの数々が、実用とときめきを満たすクローゼットづくりのヒントに。





かさばることも多い「バッグの収納アイディア」

毎朝つい同じものを手にしてしまいがちなバッグ。デザインのほかに用途や実用性を基準に収納すれば、その日の予定に最適なバッグ選びが可能に。







容量別にまとめて並列

「仕事には大容量のビッグサイズ、お出かけの日にはミニバッグなど。たくさん持っているレザーバッグは、容量ごとに分類すると、その日の予定に最適なマチのバッグを選びやすくなります」（月川さん・フリーランス）







千差万別「シューズの収納アイディア」

偏愛コレクションから選ぶか、少数精鋭を保つか。スタイルの完成度を左右する靴の収納も、ワードローブ次第で変化するもよう。







靴を軸に考えられるオープン収納

「コーディネートを考えるとき、まず最初にその日にはくスニーカーから決めることも。オープン収納にすることで、気分の靴を直感で選びやすくなります。通気性がいいので、靴のにおいが気になりにくくなる利点も」（小林さん・グラフィックデザイナー）







