【明日なに着る？】「前と後ろでギャップがある」静かに華やぐサテンのブラウス

寒さはどんどん増していくものの、着込む日ばかりかといわれるとそうでもない。防寒を兼ねるボリューミィな華やかさとは違う方向で、目を惹きつける1着をご紹介。





フロントは首つまりのミニマルなデザインながら、深く開いた後ろ姿でおとなしいだけでは終わらせない強さも加算。縦に落ちるシボ感のあるサテン生地で、大きなカッティングもいやらしさなくエレガントに演出。タイをきちんと結んだり、ゆるく結び結び目の位置を落としたり、インナーのバリエまで含めればアレンジの幅も広い。





【POINT】あたためることに焦点をあてはじめる時季にあえて効かせる素肌のギャップ。すっきりとした見た目をつくれるだけでなく、ダークカラーとの対比によってのぞかせる程度でもスタイリングがしゃんとするいい緊張感をもたらしてくれる。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 16℃ LOWEST 11℃

晴れのち曇り