to/oneのハンドクリーム「CHARM COLLECTION」で手肌＆気分をアップ♡

ナチュラル＆オーガニックにこだわるメイクアップブランド to/one（トーン）が、2025年12月1日（月）より「HAND CREAM CHARM COLLECTION」を全国で発売♡バッグやデニムにもセットできるチャーム仕様のハンドクリームで、手肌も気持ちも“ふわり”と包み込む新習慣を。日常の“ひと息”がもっと優しく、美しくなります。

チャーム付きで持ち歩きにも♡3つの香りで選べる

「HAND CREAM CHARM COLLECTION」には、チャーム仕様の可愛いハンドクリームが3種登場します。

「トーン スウィート ブーケ ハンドクリーム」限定2種 3,520円（税込）。甘く満ちる花とピーチの香り。カラー・ケース仕様（花モチーフ／冬限定ふわふわファーケース）あり。

「トーン フラワリング リトリート ハンドクリーム」限定1種 3,520円（税込）。シトラス→フローラル→ウッドへ移ろう香りで、手肌も心も整う一品。

「トーン フロステッド シトラス ハンドクリーム」限定1種 3,520円（税込）。澄んだ冬の光をイメージした香調で、自然由来／美容成分配合。

どれもころんとしたチャーム付きケースで、バッグに付けても可愛い♡ギフトとしても映える仕様です。

自然由来100％＆美容成分たっぷりのケア処方

to/oneならではのこだわり処方も嬉しいポイント。

例えばスウィート ブーケにはエーデルワイス花／葉エキス（＊¹）、フランスラベンダーエキス（＊²）などを配合し、「自然由来指数100％＊³」で手肌をやさしく守ります。

また、フラワリング リトリートにはウチワサボテンオイル（保湿）などを採用し、ハンドケア＝スキンケアのようなリッチな使用感に。香り、質感、成分すべてが“気持ちいい”にこだわった仕上がりです。

先行予約＆発売日・価格・購入チャネル一覧

販売スケジュールは以下の通りです。

・予約開始：2025年11月19日（水）10:00～（Cosme Kitchen公式WEBサイト）

・発売開始：2025年12月1日（月）※Webは10:00～（全国のto/one取り扱い店舗および各WEBサイト）

・購入チャネル：to/one公式WEB、Cosme Kitchen、Biople、ZOZOCOSME、USAGI ONLINE、楽天市場、@cosme SHOPPING など。店舗は Cosme Kitchen、Biople、@cosme TOKYO、ほか特定店舗。

*¹ *²保湿成分 *³ ISO16128準拠 水を含む

毎日に“香るリトリート”を♡

あなたの指先から始まるケアタイムを、to/oneの「HAND CREAM CHARM COLLECTION」で特別な瞬間に。

価格は全種 3,520円（税込）、チャーム仕様で持ち歩きにも可愛い仕様。選べる香りとケースで、日常にも、自分へのご褒美にもぴったりです♡

自然由来100％の処方で、手肌も心も潤すひとときを。発売は2025年12月1日（月）。どうぞお早めにチェックを。