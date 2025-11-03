ettusais（エテュセ）より2025年冬新作コスメコレクションが登場！人気のマスカラベースや、パール配合のスキンケアパウダー、リップエッセンスのほか、アイシャドウ、アイライナー、ティントルージュの新色が11月6日（木）より順次発売されます。今回は編集部によるリアルなレビューつきでご紹介します。

ettusais（エテュセ）2025年冬新作コスメ

ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』





ettusais（エテュセ）の2025年冬新作コスメの発売日や商品情報が解禁されました！



今回の記事では、「2025.Winter Collection」全6品を、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。



気になるスウォッチや使用感のレビュー・通販情報をチェックしていきましょう。 こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。ettusais（エテュセ）の2025年冬新作コスメの発売日や商品情報が解禁されました！今回の記事では、「2025.Winter Collection」全6品を、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。気になるスウォッチや使用感のレビュー・通販情報をチェックしていきましょう。

ettusais（エテュセ）ってどんなブランド？

ettusais（エテュセ）は「今から変わるよ。なりたい私に。」をコンセプトに、旬顔を叶えるプチプラコスメを展開するブランド。



そんなettusais（エテュセ）では、アートディレクターの吉田ユニ氏が手掛けるシーズンビジュアルも話題を集めています。



2025年冬のビジュアルテーマは“ピンクの多幸感”。



手の形でつくるハートのモチーフに、一凛の花の矢を重ね、多幸感に満ちた世界観を表現したシーズンビジュアルにも注目です♡

ettusais（エテュセ）｜2025.Winter Collection

ettusais（エテュセ）の2025年冬コレクションは、ぬくもりの中にさりげなく主張する、スキンコントラストカラーがテーマ。



いつもよりリッチな肌と目もとを、ピンクの多幸感で表現するコレクションです。



冬の乾燥やくすみが気になる季節だからこそ、うるおい感のあるツヤと輝きをプラスし、くすみのない透明ツヤ肌を演出。



目もとと口もとには、リッチな輝きと血色感を仕込んで、華やかな冬のメイクを楽しんで。

新商品ラインナップ

ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

【2025年11月6日（木）全国発売】



● エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ／限定1色／1,870円（税込み）

※2025年10月23日（木）ロフト先行発売

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります



● エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク／限定1色／2,970円（税込）

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります



【2025年11月20日（木）全国発売】



● エテュセ リップエッセンス ホット／限定1色／1,760円（税込）

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります



【2025年12月4日（木）全国発売】



● エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ／新1色／1,540円（税込）



● エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ／新1色／1,760円（税込）



● エテュセ リップエディション（ティントルージュ）／新1色／1,650円（税込）



※価格はすべて編集部調べ

エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

より長く、より繊細にセパレートした仕上がりを叶える『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』が、冬にぴったりの華やかな限定デザインパッケージでお目見え♡



特別なきらめきをまとったピンクボトルで、メイクするたび気分が高まりそうです。

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』は、『マスカラベース』シリーズで定評のあるカールキープ力はそのままに、まつ毛の長さ・セパレート感を強化したマスカラ下地。



まるでまつ毛の本数が増えたような、エクステ級のふさふさロング仕上がりを叶えます。



ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

やわらかな質感のなめらかコートに加え、軽量のベースを採用することで、下がりがちなまつ毛を長時間カールキープできるのが特徴。



さらに、長さを出す長短2種のブラック繊維を配合することで、まつ毛となじみやすくなり、自然なボリューム＆ロング効果を叶えます。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

また、コームには「エクステンションコーム」を採用。



まつ毛を持ち上げカールキープするコイル状のコームと、まつ毛をしっかりさばいて伸ばすくし状のコームで、まつ毛1本1本をセパレートし、自まつ毛が増えたような仕上がりを演出します。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

＜その他特徴＞

● 汗、皮脂、涙、湿気に強いウォータープルーフ処方

● 美容液成分配合（毛髪トリートメント（アミノ酸成分）、毛髪保湿成分（ヒアルロン酸）配合）

● 無香料

● アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません）

カラーバリエーション＜限定1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

● シアーブラック

自然でありながら、まつ毛の存在感を際立たせるシアーブラック



透明感のあるツヤを演出するブルーパールを配合し、まるで自まつ毛のような軽い仕上がりに♡



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』

『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』を使ってみました！



液を根元からつけられるコイル状のコームと、しっかりとかせるWコームで、液をムラなくつけられます。



まつ毛を自然にスッと伸ばし、まるで自まつ毛が増えたようなボリューム感のある仕上がりに。

何度重ねてもダマになりにくいところも良いですね◎



また、下地だけでも印象的なまつ毛に仕上がるのもうれしいポイント♡



にじみにくく、擦っても落ちにくいので、マスカラが落ちやすい方にもおすすめです。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ

種類：限定1色

容量：6g

価格：1,870円（税込）※編集部調べ



先行発売日：2025年10月23日（木）※ロフトにて

発売日：2025年11月6日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります

エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

累計出荷数100万個*1を突破した「スキンケアパウダー」シリーズから、数量限定カラー「ラディアントピンク」が登場！



*1 スキンケアパウダーシリーズ累計出荷数 2018年5月〜2025年6月末時点

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

消えるようになじむ透明パウダーで、毛穴をふわっとカバーできると人気の『エテュセ スキンケアパウダー （ルース）』。

まるで素肌が美しくなったような透明ツヤ肌に仕上がるルースパウダーです。



今回限定発売される『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』は、既存の美容オイルに加え、新たに保湿成分とパールを配合。



冬の肌にうるおいをまとったような“透明ツヤ感”と、“ほんのり血色感”を演出するのが特徴です。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

「ラディアントヴェールパウダー」には、真珠のような上質なツヤ感を演出するパール・パウダーと、ダイヤモンドのような透明感のある輝きを放つ大小の高輝度パール・パウダーをブレンドして配合。



これにより、うるおいに満ちた、華やかな透明ツヤ肌に仕上がります。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

さらに、肌あれ防止ミネラルパウダーやWヒアルロン酸*2、美容オイル*3に加え、保湿成分のシアバターを新配合。



お手入れで使ったスキンケア効果を閉じ込め、乾燥から肌を守ります。



*2 アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*3 アルガンオイル（保湿成分）、月見草オイル・ホホバオイル（エモリエント成分）

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

フレグランス・アルコール（エタノール）・パラベン・タール系色素を含まない肌にやさしい処方に加え、洗顔料でオフできることも魅力。



また、ニキビのもとになりにくい処方*4もうれしいポイントです。



*4 すべての方にニキビができないというわけではありません

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

コンパクトには、ふんわりと肌当たりの良いパフが付属。



きめ細かなパウダーを均一にフィットさせ、美しい仕上がりを叶えます。

カラーバリエーション＜限定1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

● ラディアントピンク



肌になじむピンクベージュ

上質なツヤを演出するラディアントパール配合

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』を実際に使ってみました！



細かいパウダーが肌に溶け込むようになじみ、毛穴をふわっとぼかします。



皮脂をほどよく抑えて、長時間サラサラ肌をキープできました♡

ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』

限定色の「ラディアントピンク」は肌なじみの良いピンクベージュで、血色感を出しつつ、顔色を明るく見せるカラー。



細かいパールの上質なツヤ感で、肌に光が当たるとふわっとツヤめくところが可愛い♡



うるおいに満ちた多幸感のある肌に仕上がります。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク

種類：限定1色

容量：10g

価格：2,970円（税込）※編集部調べ



先行発売日：ー

発売日：2025年11月6日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります

エテュセ リップエッセンス ホット

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

“ほてりっぷ”の愛称で親しまれる『エテュセ リップエッセンス ホット』。



2018年の発売当初より、「ぷっくりして縦ジワの目立たない仕上がり」や、「やみつきになる使い心地」で人気を集めたリップ美容液ですが、一部原料の調達が困難になったことで惜しまれつつ終売に...。



そんな『エテュセ リップエッセンス ホット』が、今なお寄せられる再販の要望に応え、“初代ほてりっぷ”のジンジンほてったような発色やぷっくりとしたツヤ感仕上がりはそのままに、新処方で復活します♡

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

『エテュセ リップエッセンス ホット』は、メルティースパイス処方により、とろけるように唇に密着し、ジンジンほてったような唇を演出するリップエッセンス。



ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

保湿成分としてローヤルゼリーエキスとヒアルロン酸を配合。



唇を荒れや乾燥からガードし、うるおいを長時間キープします。





ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

さらに、ハイパーグロスオイルや美容オイル*5が唇の縦ジワをカバーし、ぷっくりツヤツヤの唇に仕上げます。



*5 美容オイル（アルガンオイル、ローズヒップオイル、ホホバオイル）配合：ツヤ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

＜その他特徴＞

● 無香料

● アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。）

カラーバリエーション＜限定1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

カラーは適度に赤みをプラスする血色感UPカラーです。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエッセンス ホット』

『エテュセ リップエッセンス ホット』を実際に使ってみました！



唇にのせるとじんわり温かくなり、心地よく使えます♡



ナチュラルなピンク色で自然な血色感をプラスし、健康的な唇に仕上がります。



また、ベタつきのない軽いつけ心地で、どんなシーンでも使いやすいところも良いですね◎



うるおいが長時間続くので、乾燥が気になるこれからの季節にぴったりですよ。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ リップエッセンス ホット

種類：限定1色

容量：2g

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年11月20日（木）

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります

エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』

『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』より、くすまない陰影×淡いピンクパールの輝きで、淡いのに存在感のある目もとを演出する新色が登場！

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』

『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』は、なめらかなツヤ感の「シルクカラー」と、ぬくもりを感じるマットな「カシミヤカラー」の2つの質感をセットしたアイシャドウパレット。



異なる質感を組み合わせることで、立体感のある目もとを叶えます。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』

しっとりとしたなめらかなパウダーがまぶたにぴたっと密着し、しっかりと発色。



美しい仕上がりを長時間キープします。



＜その他特徴＞

●トリートメント成分配合（スクワラン、ホホバ油）

●無香料

カラーバリエーション＜新1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 23 スノウピンク ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 23 スノウピンク

● 23 スノウピンク



くすまず自然な陰影のキャメルカラーと、ピンクをメインにした多色パールがリッチに輝く組み合わせで、淡いのに存在感がある目もとを演出。



「シルクカラー（パレット左）」は、ピンクパールをメインにブルー・パープルパールを配合。



「カシミヤカラー（パレット右）」は、黄みによりすぎないキャメルカラーで、肌になじみながら自然な影を演出します。

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 23 スノウピンク ettusais（エテュセ） 『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』 23 スノウピンク

『エテュセ アイエディション （カラーパレット）』の「23 スノウピンク」を、実際に使ってみました！



しっとりとしたパウダーで、まぶたにフィットしやすいです。



パレット左の淡いピンクパールカラーをのせると、透明感と華やかさが演出できます。



そこに、パレット左の自然なキャメルカラーを重ねるだけで、まぶたに陰影がつき、立体感のある目もとに仕上がりました♡



質感の違う2色を重ねるだけで、ナチュラルなのに存在感のあるまなざしを演出できるので、メイク初心者の方にもおすすめ。



忙しい朝の時短メイクにもぴったりですよ。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ

種類：新1色

容量：3.8g

価格：1,540円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年12月4日（木）全国発売

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』

『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』に、冬の目もとを引き締めつつ、やさしい印象に仕上げる新色「チェリーブラック」がお目見え。

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』

『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』は、容器の後ろ側に「金属ウェイト（おもり）」を入れた後方重心設計で、ブレを防いで安定した描き心地を実現するリキッドアイライナー。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』

さらに、繊維のブレンドやコシの調整を熟練の職人が監修した、匠筆を採用。



コシのある筆に適したリキッド液で、なめらかな描き心地を叶えます。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』

また、ウォータープルーフ・スマッジプルーフ処方で、つけたての美しい仕上がりを1日中*6キープ。



汗や皮脂、涙、こすれに強い*6のに、お湯で簡単に落とせるのもうれしいポイントです。



＜その他特徴＞

● 美容液成分配合：ヒアルロン酸（保水成分）

● 無香料



*6 『エテュセ スキンケアパウダー （プレスト）』と併用時

カラーバリエーション＜新1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 06 チェリーブラック ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 06 チェリーブラック

● 06 チェリーブラック

血色感のある赤みを忍ばせた、レッドニュアンスのブラックカラー。

黒の存在感をキープしつつ、目もとをやさしく、自然に大きく見せます。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 06 チェリーブラック ettusais（エテュセ） 『エテュセ ラスティング リキッドライナー』 06 チェリーブラック

後方重心設計で筆のブレが少なく、安定した描き心地。



また筆にコシがあり、リキッドがなめらかに伸びるので、細いラインも簡単に描けます。



速乾性があるので、擦ってもにじみにくいところも良いです◎



「06 チェリーブラック」は血色感のある赤みブラック。

目もとを際立たせながら、やさしい印象に仕上がりますよ。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ

種類：新1色

容量：0.5mL

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年12月4日（木）全国発売

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

エテュセ リップエディション（ティントルージュ）

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

しっかり色づくのにパサつきにくいと人気のティントリップから、上品な口もとに仕上がる冬の新色がお目見え♡

商品特徴

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』は、自然になじんで、つけたての色とうるおいを長時間キープする水光ツヤティント。



ブルべ・イエベにとらわれず肌になじむシームレスフィニッシュで、きちんと色づきながらほんのり透ける仕上がりが特徴です。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

血色ティント配合で、時間がたっても自然な赤みが続き、つけたての色を長時間キープします。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

また、しっとりとしたつけ心地とみずみずしいツヤ感で、縦ジワの目立ちにくい唇を演出できるのもポイント。

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

うるおいを閉じ込めてキープする「うるおいラッピング処方」や、保湿成分サフラワーオイル配合で、乾燥が気になる季節にも使いやすいですね。



＜その他特徴＞

● 無香料

● アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

カラーバリエーション＜新1色＞

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 13 ダークチェリー ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 13 ダークチェリー

● 13 ダークチェリー

透け感発色の深みのチェリーカラーで、上品な口もとに。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 13 ダークチェリー ettusais（エテュセ） 『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 13 ダークチェリー

『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』を実際に使ってみました！



やわらかいテクスチャーで、とろけるようにするすると塗ることができました。



うるおいとツヤ感が長時間続き、乾燥も気になりません。



「13 ダークチェリー」は、透け感のあるチェリーカラーで濃すぎず自然な仕上がり。

深みのあるカラーなので、肌が明るく見えると感じました♡



また、ティントタイプで色持ちが良く、ティッシュオフしても自然な赤みが残りました。

発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：エテュセ リップエディション（ティントルージュ）

種類：新1色

容量：2g

価格：1,650円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2025年12月4日（木）全国発売

販売場所：ettusais（エテュセ）取扱店、公式オンラインショップほか

新作コスメを絶対に購入したいなら？

ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

＼莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。

3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

多幸感溢れるettusais（エテュセ）の新作で、今年の冬はいつもより華やかに♡

ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』 ettusais（エテュセ） 2025年冬新作コスメ 『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』『エテュセ リップエッセンス ホット』『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』

いかがでしたか？今回はettusais（エテュセ）の2025年冬新作コスメコレクション全6品をご紹介しました。



いつもよりリッチな肌と目もとを“ピンクの多幸感”で表現したettusais（エテュセ）の冬コレクション。

きらめきと血色感を仕込んで、冬のファッションに映える華やかなメイクを楽しみましょう♡



『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』と『エテュセ スキンケアパウダー （ルース） ラディアントピンク』は、2025年11月6日（木）より限定発売。



※『エテュセ マスカラベース リッチ ＬＥ』のみ、2025年10月23日（木）よりロフトにて先行発売中。

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります。



『エテュセ リップエッセンス ホット』は、2025年11月20日（木）より限定発売されます。

※一部店舗ではお取扱いがない場合があります



また、『エテュセ アイエディション （カラーパレット） ａ』、『エテュセ ラスティング リキッドライナー ａ』、『エテュセ リップエディション（ティントルージュ）』の新色は、2025年12月4日（木）より発売されますので、気になった方はお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年冬コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

この記事を読んだあなたにオススメしたい記事がこちら▼

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

-------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。

-------------------------------------------------