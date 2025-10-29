冬にぴったり♡PABLOの新作「ホワイトラズベリー」チーズタルトが登場

冬の訪れとともに、焼きたてチーズタルト専門店「PABLO(パブロ)」から、季節限定の新作スイーツ「PABLOmini ホワイトラズベリー」が登場します。真っ白な粉雪のようなホワイトチョコと、甘酸っぱいラズベリーのコントラストが美しい一品。ひとくち食べれば、寒い季節にぴったりのやさしい甘さが広がります♡

「PABLOmini ホワイトラズベリー」は、サクサクのタルト生地に濃厚なチーズ生地を流し込み、中心には爽やかなラズベリーソースをたっぷりとイン。

仕上げに練乳ソースと、粉雪のようにふんわりとしたホワイトチョコレートを散らしました。

ラズベリーのほどよい酸味とチョコのまろやかさが重なり、冬にぴったりの贅沢な味わいを演出します。

食べきりサイズがうれしい♡冬のご褒美スイーツ

「PABLOmini ホワイトラズベリー」は直径6.5cmの手のひらサイズ。ちょっと甘いものが欲しいときや、食後のデザートにもぴったりのミニサイズです。

価格は450円(税込)。販売期間は2025年11月1日(土)から12月31日(水)までの期間限定。ホットドリンクと合わせて、冬のティータイムを華やかに彩ってみては♪

冬限定スイーツで“季節のときめき”を味わって♡

雪のように白く輝く「PABLOmini ホワイトラズベリー」は、見た目も味わいもまるで冬の魔法のよう。

冷たい風の中で頬張れば、ラズベリーの甘酸っぱさが心まであたためてくれます。

季節限定の特別なチーズタルトで、今年の冬をちょっぴり甘く、ロマンティックに過ごしてみませんか？