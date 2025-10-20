【ベリールビーカット】人気No.1『いちごミルクサンド』がリニューアル♡

「ねんりん家」や「東京ばな奈ワールド」を展開するグレープストーンが手がける、いちごスイーツ専門店「VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）」から、人気No.1の『いちごミルクサンド』がリニューアル登場♡いちご本来の甘酸っぱさをさらに引き立て、口に広がるフレッシュなおいしさが魅力です。エキュート品川で2年連続売上1位を誇る代表作が、よりときめく味わいに進化しました♪

とろける甘酸っぱさ♡リニューアルのポイント

真っ赤な果肉が美しい“イタリア産サブリナ苺”をとろっと煮詰めたコンフィチュールと、練乳ミルクを合わせたホワイトショコラ。

ふたつがやわらかく溶け合う“ダブルメルト製法”で、ひと口ごとに幸せな余韻を感じられます♡

今回のリニューアルでは、いちご配合率が約14％アップ！より濃厚で香り高く、フレッシュないちごの魅力を楽しめる仕上がりに。

贈り物にもぴったり♡選べる3サイズ展開

『いちごミルクサンド』は、しっとりクッキーに包まれた上品な甘みとコクが魅力。

価格は5個入1,274円（税込）、8個入1,988円（税込）、12個入2,980円（税込）と、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

自分へのご褒美はもちろん、ギフトや手土産にもぴったり。可愛いピンクのパッケージは、開けた瞬間から笑顔を運んでくれます♡

いちごの香りに包まれる♡幸せなひとときを

新しくなった『いちごミルクサンド』は、VERY RUBY CUT エキュート品川店にて発売中。甘酸っぱくてやさしい、いちごとミルクのハーモニーは、日常を少し特別にしてくれます。

ひと口食べるたびに広がる幸福感と、心までとろけるような余韻♡

可愛いだけじゃない、本格派の味わいをぜひ体験してみてください。この冬、“いちごの魔法”がきっとあなたを笑顔にしてくれるはずです。