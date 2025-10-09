D.A.T.E.♡日本限定TEDDYスニーカーで秋冬コーデを格上げ

イタリア・フィレンツェ発のスニーカーブランドD.A.T.E.から、日本限定TEDDYシリーズが登場♡ もこもこのボア素材を用いた人気の“TEDDY”が、TORNEOやSTEPなど定番モデルにも拡大。温かみのある質感と快適な履き心地で、カジュアルからシックまで幅広く楽しめる秋冬のマストアイテムです。10月15日(水)から伊勢丹新宿店でポップアップも開催されます♪

秋冬の定番♡TEDDYスニーカー

TORNEO TEDDY

STEP TEDDY

TEDDYシリーズは日本限定カラーを含む新色を展開。

TORNEO TEDDY（32,000円税別／ホワイト・ベージュ）、STEP TEDDY（36,000円税別／ホワイト・ベージュ・日本限定）など、人気モデルからもTEDDY仕様が登場。

温かみのあるボア素材が足元に季節感をプラスし、軽快な履き心地を叶えます。ユニセックスで楽しめるデザインも魅力です。

【ブラデリスニューヨーク】ポップアップ終了！新作ブラとブラキャミが登場

ポップアップ限定カラーも見逃せない

10月15日(水)～28日(火)まで伊勢丹新宿店本館2階にてポップアップストアを開催。

ポップアップ限定カラーのFG TEDDYグレー（42,000円税別／ライナーボア仕様）を含む多彩なモデルを試着可能です。

オンラインストアや全国の取り扱い店舗でも販売され、価格はFG TEDDY・FG NATURALが38,000円(税別)で、TORNEO・STEPもそれぞれ32,000円～36,000円(税別)と、秋冬コーデにぴったりの一足が揃います♡

日本限定TEDDYで秋冬の足元をアップデート♪



D.A.T.E.の日本限定TEDDYシリーズは、TORNEO TEDDY 32,000円(税別)、STEP TEDDY 36,000円(税別)、FG TEDDY 38,000円(税別)と価格も明確。

温かみのあるボアと快適な履き心地で、カジュアルにもシックにも合わせやすく、秋冬コーデのアクセントにぴったりです♡ 10月15日から伊勢丹新宿ポップアップで直接チェックするのもおすすめ。