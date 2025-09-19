¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¤ÈÌ´¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½♡¸ÂÄê¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ç¥Ä¥äÈ±¤Ø
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥±¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQurap¡Ê¥¥å¥é¥Ã¥×¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ø¥¢¥±¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ç2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¡£²û¤«¤·¤µ¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹á¤ê¤Ç¡¢¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈþÈ±¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹♡
È±¤È¿´¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÇÊñ¤ß¤³¤à¡×¤È¤¤¤¦Qurap¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢¸ÄÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥ê¥ó¥¯¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥í¥é¤Î¥Ä¥ä´¶¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤òÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥¿¥¤¥ë35¼þÇ¯♡¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄêÅÐ¾ì
È±¤ÎÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ËW¥¢¥×¥íー¥Á
¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡Ê³Æ3,080±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¿»Æ©·¿¥±¥é¥Á¥ó1¤È¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥Ä¥äËì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°½èÊý¡×¤Ç¡¢¥«¥éー¤ä¥Ñー¥Þ¤Î¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¡£
È±ÆâÉô¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³°Â¦¤Ï¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡Ê1,760±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é1¤Î¥Ü¥ó¥É¥ê¥Ú¥¢¥«¥×¥»¥ë2¤òÇÛ¹ç¡£¤ï¤º¤«30ÉÃ*3¤ÇÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¥À¥áー¥¸ÌÓ¤â¥±¥¢¤¹¤ë½¸ÃæÊä½¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
*1¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥ê¥·¥ó¡¢PEG-90M¡¢¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¤ò´Þ¤à¥«¥×¥»¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È½èÊý
¡ÊÀè¹Ôµ»½ÑÄ´ººµÚ¤ÓMintel Japan¼Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Æâ 2024Ç¯6·î Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
*2 ¥¸¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥¸¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë¡¢¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥ê¥·¥ó¡ÊÌÓÈ±¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë¡¢£Ð£Å£Ç－£¹£°£Í¡ÊÌÓÈ±ÊÝ¸îÀ®Ê¬¡Ë
*3 È±¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âGET♡
[Âè1ÃÆ¡¡¥Ýー¥Á¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー]
[Âè2ÃÆ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊÌ3¼ï¥ß¥éー¡õ¥³ー¥à]
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Qurap¸ø¼°X¤Ç¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç60Ì¾¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ýー¥Á¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥éー¡õ¥³ー¥à¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Âè2ÃÆ¤Ï11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～24Æü¡Ê·î¡Ë¤Î2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Qurap¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
Qurap¡ß¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä³ÆEC¥µ¥¤¥È¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È³Æ3,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£È±¤ÎÊä½¤¤È¹á¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö