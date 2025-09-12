【デート問題】「ファミレスはアリかナシか？」女性が本当に怒った“そこじゃない”理由【作者に聞く】
残暑が厳しい9月はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。
女性をデートに誘う際、ファミレスはアリかナシか。「高いごはんを食べにいくのが当然」という価値観の人から、「値段を気にせず楽しく食べられるならどこでもよい」という人まで、この話題はたびたび議論を呼んでいる。今回は、伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画「サイゼで憤る女たち」を紹介する。
伊東さんは、この作品を描いたきっかけについて、「デートでサイゼリヤはアリかナシか…。これはX(旧Twitter)で定期的に盛り上がる話題なので、自分なりに焦点を当ててみた」と話す。
デートでファミレスは「値段が手ごろで安上がりだからよくない」という意見と、「おいしいなら値段は関係ない」という意見に分かれる。結果的には一緒に行く相手や、食事が楽しいかどうかによるようだが、本作では「絵画を見に行こうと誘って、サイゼリヤはないわ」という“そこじゃないポイント”を的確にギャグで表現している。
伊東さんによると、「サイゼリヤそのものは普通に大好きだが、TPOは弁えてほしい…というのが女の子たちの本音なのかな、というところがポイントだ」とのこと。本当に「おいしい」と思っての行動であれば、値段で憤る人は少ないだろう。誘い方や相手との関係性も重要だ。
Xで毎日5コマ漫画を投稿している伊東さんは、これまで数々のヒット作を生み出している。これまでの作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画は、Kindleで無料公開中だ。伊東さんは「日頃のいいね・RTのおかげでモチベーションが保てる。今後も毎日更新を頑張っていきたい」とコメントを寄せた。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
