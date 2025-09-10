軽くて、強くて、よく入る。旅の頼れる相棒【アイリスプラザ】のスーツケースがAmazonに登場中‼
荷物も気分も、スムーズに。8輪キャスターで快適移動【アイリスプラザ】のスーツケースがAmazonに登場!
アイリスプラザのスーツケースは、出張や旅行に最適なスーツケース。シンプルな内装で荷物をたっぷり収納でき、ゴム製伸縮ベルトが荷崩れを防ぐ。かさばる小物もまとめられる収納ポケット付きで、整理しやすい設計となっている。
軽量ボディで持ち上げやすく、鉄道や飛行機の棚への収納、階段での移動もスムーズ。M・Lサイズにはサイド持ち手が付いており、持ちやすさがさらに向上している。
キャスターは圧力を分散する8輪仕様で、安定感のある滑らかな動きが可能。混雑した駅構内や空港でも快適に移動できる。
キャリーバーは3段階で高さ調節が可能。使う人の身長やシーンに合わせて調整できるため、操作性にも優れている。
ロックはダイヤル式のTSAロックを採用。鍵を紛失する心配がなく、暗証番号でしっかり荷物を守る。海外旅行にも対応した安心設計。
キズ・衝撃・汚れに強いABS樹脂製で、長く使える耐久性も備えている。旅のスタイルに合わせて選べる、機能性と安心感を兼ね備えたスーツケースだ。
