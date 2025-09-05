「大きすぎず・小さすぎない」服がスマートに見える「ちょうどいいバッグ」　





重さを感じさせない黒。黒よりもやさしい色味でコーディネートをしっかり引き締めてくれるブラウン系。服をスマートに見せて合わせやすい「ちょうどいい大きさ」のバッグとして、この２つをレコメンド。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







どう合わせても違和感が出にくい「ブラウン系のバッグ」

どんな色にも合わせやすい茶系のバッグは、カジュアルなTシャツスタイルにも自然に品を添え、リラクシーな上下のルーズな装いにも、計算されたきちんと感をプラス。白コーディネートの膨張感も抑える締め役として、カラーアイテムとも無理なく調和する名脇役。







深みのある上質なスエード

ORR

スエードボストンバッグ（21×38.5×13）／ORR 使い慣れた黒同等の感覚で持てる濃いブラウン。大きいけれど女性らしさのあるスリムな横長型。







手織りなのに大容量な絶妙グレージュ

NAGHEDI

編み込みバッグ（ポーチつき・32×56.5×21）／ナゲティ（アルアバイル） ウエットスーツのようなハリと弾力のある素材。耐久性と防水性に優れ、日常づかいしやすい。







「ちょうどいい大きさ」の黒バッグ

どんな服と合わせてもしっくりくる。見た目に反して「意外と荷物も入る」小さすぎないサイズ感。上質なレザーを使用した「服がスマートに見える」どんなシーンでも使える黒バッグ。







ころんとした可愛いフォルム

ボックスハンドバッグ／メゾンヴァジック 小さくても存在感のあるキューブ型。マグネット式で、本物の箱のようにパタパタと開閉していく過程も楽しいバッグ。服がボリューミィなときは、小ぶりなバッグを持つのが今っぽさのあるバランス。







使い勝手のいいストラップつきボストン

クロスボディバッグ（15.5×25×11）／YAHKI 存在感のある直方体のシルエット。500mlのペットボトルがすっきりと収まるサイズ感で日常使いに最適。斜めがけできるショルダーストラップつき。







