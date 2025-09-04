9月4日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡牛座

最高の追い風が吹く日！何をするにもスムーズに波に乗れそう。大事なのは、「やってみたい！」と心が動いたその瞬間に、迷わず行動すること。あなたのこだわりや、センスが光る部分を、遠慮せずに存分に発揮してください。

★第2位……乙女座

自分なりの仕事の進め方や分析結果を、心から信じられる日。たとえ周りの人と意見が違っても、迷う必要はありません。あなたの信念を貫いて行動すれば、きっと大きな成果を手にできます。自信を持って、あなたの道を歩んでください。

★第3位……山羊座

あなたの真剣な気持ちが、異性の心に素直に届く日です。そして、その想いに応えるような反応が返ってくるでしょう。大切なのは、相手の反応よりもまず自分の気持ちを大事にすること。誠実さは誠実さを呼び、関係を深めてくれます。

★第4位……水瓶座

新しい挑戦の日。いくつかの選択肢で迷ったら、「義務」ではなく「心がときめくもの」を基準に選んでみましょう。「本当はこれがやりたかったんだ！」と、あなたの心がときめくことを選ぶだけで、不思議と前向きな気持ちが高まっていきます。

★第5位……天秤座

恋愛面では、自分から雰囲気を作っていくとスムーズに展開しやすい日。ただし、強引さではなく、相手を尊重したリードがカギ。自分が動くことで、相手に安心感や信頼を与えられます。持ち前の気配りを生かせば、恋が一歩前進するきっかけになるはず。