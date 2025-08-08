1万円台でスタイルUP「最優秀デニムパンツ」可愛く履き回せる「ハイコスパの名品」

「気にせず穿ける」ハイコスパ・スタイルUPデニム

もはや主流となったワイドデニムに隠れて、今じわじわと注目を集めつつあるのは「やや細めのストレート」。すっきりとした見た目ながら、気になる脚の形はカバーできるスタイルアップ力に優れたシルエットを手にとりやすい価格の中で厳選！



知性を補う前後のセンタープレスMOUSSY
“MVS CENTER PRESS STRAIGHT”

ブルーストレートデニムパンツ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）　白トップス／イレーヴ　肩にかけた赤ニット／エブール フォー ロンハーマン（ロンハーマン）　ピンクサンダル／ネブローニ（プルミエ アロンディスモン）　


縦長シルエットを助長するべく顔まわりのさし色で目線を誘導


前後に入ったセンタープレスにより、補整力に優れた厚手生地の細身のストレートをいっそう切れ味よく。後ろにも同様の加工をほどこし、淡色をスマートに装うことが可能。キックバックが強く、補整力に優れたオリジナルのストレッチデニム生地を使用。



女らしさが薫るカーヴィーなヒップラインSOMETHING
“ELSA STRAIGHT”

ライトブルーストレートデニムパンツ／SOMETHING（エドウイン・カスタマーサービス）　ベージュタンクトップ／TODAYFUL（Life’s 代官山店）　ベージュジャケット／エモエレ（アダム エ ロペ）　レオパード柄サンダル／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）


デニムを主役に、めざすは「力の抜けたセンシュアル」


前ポケットの開きやベルトループの位置、前立ての仕上がりに至るまで。日本の女性に向けたデニムを展開するブランドだからこそ実現できた腰まわりの丸みをキレイに見せる、バランス力に優れた１本。お尻がコンパクトに見えるよう、後ろポケットは大きめに設計。



着用ジワをできるだけ目立たせないパターン設計NEEDBY heritage
“JOE”

ブルーストレートデニムパンツ／NEEDBY heritage（ゲストリスト）　白チュニックシャツ／コキュカ（ザ ストア バイシー 代官山店）　サングラス／プロポ（プロポデザイン）　サンダル／ネブローニ　インナー／スタイリスト私物


さらっとしたトップスとでも自信が持てる、堂々たる直線美


はいている間じゅう美しいストレートシルエットを保てるよう、お尻まわりのシワを軽減できるパターンに。ヴィンテージライクな加工にも日本製ならではの行き届いた配慮が感じられる１本。硬すぎもやわらかすぎもしないオリジナルのデニム生地は、環境にも配慮して製作。ブランドの定番人気モデル




