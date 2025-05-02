¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Áª¤Ö¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¡ß¥Ñー¥½¥ó¥º¡Û¡Ö¤³¤ì¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹õÅÄ°«»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö40Âå50Âå¤ª¤¹¤¹¤áÃÍ²¼¤²¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ[studio CLIP] ¡ß[PERSON¡ÇS]Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹õÅÄ»á¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥ó¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤òÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¥Ñー¥½¥ó¥º¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯¸«¤·¤¿´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¹õÅÄ»á¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»É½«¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬Âç¿Í¤Î½÷À¤¬Ãå¤Æ¤âÄø¤è¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎP¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ëー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¤¢¤ëÇÛ¿§¡×¤È¤·¡¢¿§Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¿§¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ö¥ëー¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÅÄ»á¤ÏÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¡Ö½À¤é¤«¤¯¡¢¸ü¤¯¤âÇö¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¡×¤ÈÀä»¿¡£¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡Ö158cm¡¢53kg¤Î»ä¤¬Ãå¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊL¥µ¥¤¥º¤òÃå¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã¤ò¾Ò²ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹õÅÄ»á¤¬ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»É½«¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬Âç¿Í¤Î½÷À¤¬Ãå¤Æ¤âÄø¤è¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎP¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ëー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¤¢¤ëÇÛ¿§¡×¤È¤·¡¢¿§Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¿§¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥Ö¥ëー¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿ä¾©¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÅÄ»á¤ÏÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¡Ö½À¤é¤«¤¯¡¢¸ü¤¯¤âÇö¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¡×¤ÈÀä»¿¡£¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡Ö158cm¡¢53kg¤Î»ä¤¬Ãå¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊL¥µ¥¤¥º¤òÃå¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¹õÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã¤ò¾Ò²ð¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¶µ¤¨¤ëGU40Âå50Âå¤Ç¤â»÷¹ç¤¦990±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Äó°Æ¡ªÂç¿Í½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¾ìÊÌ·ëº§¼°¥É¥ì¥¹Áª¤Ó/¿ÆÂ²/Í§¿Í/»Å»ö
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸·Áª¡ªGU¡ß¥¢¥ó¥Àー¥«¥Ðー¤Î40Âå50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Æü¡¹¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë25Ç¯°Ê¾å¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¦Çã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢»È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦Éþ¤Î¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Û¡¼¥àhttps://www.neaten.jp/about-us