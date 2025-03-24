anoの新作アルバム『BONE BORN BOMB』「絶絶絶絶対聖域」など全12曲を収録予定
ano(あの)の新作アルバム『BONE BORN BOMB(ボンボンボン)』が、2025年6月4日(水)にリリースされる。
anoの新作アルバム『BONE BORN BOMB』
2025年にアーティストとしての活動5周年を迎えるano。新作アルバム『BONE BORN BOMB』は、2023年12月にリリースされた1stアルバム『猫猫吐吐』に続く、待望の2ndフルアルバムだ。
「絶絶絶絶対聖域」「許婚っきゅん」など全12曲
映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』前章主題歌の「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」やTVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ「許婚っきゅん」、「この世界に二人だけ」など全12曲が収録予定。
CD盤は通常盤に加えて、2025年1月に東京・NHKホールにて行われたライブ「スーパーニャンオェちゃん発表会」の模様を完全収録したSUPERBOMBBOX盤と初回生産限定盤も展開。このうちSUPERBOMBBOX盤は、豪華フォトブックと骨・生・爆☆目覚まし時計も付属するスペシャルボックス仕様となっている。
作品情報
『BONE BORN BOMB』
リリース日：2025年6月4日(水)
価格：
■SUPERBOMBBOX盤(完全生産限定盤)[CD+BD+Photobook+Goods] 19,800円
[CD](内容共通)
[BD]ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHKホール
2025.01.14の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
[Photobook]豪華フォトブック
[Goods]骨・生・爆☆目覚まし時計(anoボイス入り)
[Case]スペシャルボックス仕様
■初回生産限定盤[CD+BD] 8,800円
[CD](内容共通)
[BD]ano TOUR 2025「スーパーニャンオェちゃん発表会」at NHKホール
2025.01.14の模様を完全収録したライブ映像21曲+ドキュメンタリー映像収録予定
■通常盤[CD] 3,300円
[CD](内容共通)
＜CD収録曲＞
「絶絶絶絶対聖域 / ano feat. 幾田りら」
「愛してる、なんてね。」
「許婚っきゅん」
「この世界に二人だけ」
など全12曲収録予定
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