MAN WITH A MISSION新曲「REACHING FOR THE SKY」EPから先行配信
MAN WITH A MISSION(マン・ウィズ・ア・ミッション)の新曲「REACHING FOR THE SKY」が、2025年1月29日(水)に配信リリース。
MAN WITH A MISSIONの新曲「REACHING FOR THE SKY」
2月1日(土)の宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ公演を皮切りに、全国アリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」を行うMAN WITH A MISSION。
結成15周年記念EP『XV e.p.』より先行配信
新曲の「REACHING FOR THE SKY」は、3月12日に発売する結成15周年記念EP『XV e.p.』
に収録される楽曲。MAN WITH A MISSIONらしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴的な疾走感あるナンバーとなっている。
楽曲情報
MAN WITH A MISSION 新曲「REACHING FOR THE SKY」
配信リリース日：2025年1月29日(水)
【写真付きで読む】MAN WITH A MISSION新曲「REACHING FOR THE SKY」EPから先行配信