¤½¤í¤½¤í·èÃÇ¤Î»þ¤«¤Ê¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ëÍýÍ³
¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÊý¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ëÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤«¤é
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤È¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤ÏÈà½÷¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ÎÄê¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¦´¶¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
Èà½÷¤«¤é°ÍÂ¸¤µ¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¤«¤é
Èà½÷¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬·ã¤·¤¤¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¶ì¤·¤µ¤äµç¶þ¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà½÷¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¤âÃËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤Á¤ó¤È»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î°ÍÂ¸¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¶ì¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Î´Ø·¸¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Î½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
ÃËÀ¤Ë¤âÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤äÎø°¦¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈà½÷°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤ÈÂ¾¤Î½÷À¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ÆÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤¹¤®¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÃËÀ¤ÏÈà½÷¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤³¤ì¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬ÝµÆ«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡ÖÈà½÷¤ÎÂ«Çû¹ÔÆ°¡×