¡Ú¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡ÛsweetÀ¤Âå¤ËµÞÁýÃæ¡ª¡¡ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¡¦Ç¢¤â¤ì¤ÏËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç²þÁ±¡ª
¡Ö¥¢¥½¥³¤¬¤æ¤ë¤¤¤«¤â¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¢¤â¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ç´¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢sweetÀ¤Âå¤Ë¤âµÞÁýÃæ¡£ÀÎ¤Ï¹¹Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤¿½÷À¤ÎÇº¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤Ç20Âå¡¢30Âå¤Ç¤âÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤äÇ¢¤â¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
sweetÀ¤Âå¤Îç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¡ª
¡È»ä¤Îç´¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤¤¤«¤â¡É¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤æ¤ë¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â½÷À´ï¤Þ¤ï¤ê¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¼£ÎÅ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ï20Âå¡¢30Âå¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇ¢¤¬¤â¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢²ÃÎð¤ä½Ð»º¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå¡¢30Âå¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¹üÈ×Äì¶Ú·²¤¬¸¶°ø¡£¹üÈ×Äì¶Ú·²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¶ÚÆù¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ç´¤¬¤æ¤ë¤à¤È¤³¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¡ª
¡À¸ò»þ¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë
ç´¤¬¤æ¤ë¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»É·ã¤â¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ëÎø¿Í¤äÉ×ÉØ¤â¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¢Ç¢¤â¤ì
ç´¤¬¤æ¤ë¤à¤³¤È¤ÇÇ¢Æ»¤äç¯æù¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹üÈ×Äì¶Ú·²¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÇ¢Æ»³çÌó¶Ú¡Ê¤Ë¤ç¤¦¤É¤¦¤«¤Ä¤ä¤¯¤¤ó¡Ë¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾×·â¤Ç¡¢Ç¢¤â¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£
£¹üÈ×Â¡´ïÃ¦
¹üÈ×Äì¶Ú·²¤äÁÈ¿¥¤ä¿ÙÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹üÈ×Æâ¤Ë¤¢¤ëÂ¡´ï¤Ï»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ç´¤Î¤æ¤ë¤ß¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ç´Ã¦¡¢ç¯æùÃ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹üÈ×Â¡´ïÃ¦¡ÊÀ´ïÃ¦¡Ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¹üÈ×Äì¶Ú·²¤òÃÃ¤¨¤ë¥±¥¢
¹üÈ×Äì¶Ú·²¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä¡¢»Å»ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Á´¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Â©¤òµÛ¤Ã¤ÆæêÌç¡¢Ç¢Æ»¡¢ç´¤ò¤¤å¤Ã¤ÈÄù¤á¤Þ¤¹¡£ç´¤Þ¤ï¤ê¤ò¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç5ÉÃ¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤é¤À¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ5ÉÃ´Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤é¡¢ºÆÅÙ¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
£¡¤È¢¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò10²ó1¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢ç´¤äÇ¢Æ»¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
TEXT_REMI SATO