一蘭の通販限定「福袋」は3種類！非売品どんぶり入りだよ〜
天然とんこつラーメン専門店「一蘭」の公式通販サイトでは、2021年12月15日11時から、「福袋」が数量限定で販売されます。
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松、竹、梅から選べる
毎年恒例の一蘭の「福袋」。昨年は即日予定数量に達し、好評だったそう。
今年は、種類を増やし、非売品の重箱どんぶりや丸どんぶり、人気のおみやげ商品などを詰めた「松」「竹」「梅」の3種類が販売されます。
内容は以下の通り。送料は別途かかります。
●「松」 1万5000円（数量130）
田焼 一蘭謹製 重箱どんぶり×1
一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1
一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)×1
一蘭ラーメン 半生麺 職人仕込み×5
一蘭ラーメン ちぢれ麺(1食)×2
艶麺 〜生姜香る特製辛味だれ〜(2食入)×1
一蘭箸×2
●「竹」 1万2500円（数量400）
有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1
お子様どんぶり(メラミン樹脂製)×1
一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×2
一蘭ラーメン ちぢれ麺(1食)×2
艶麺 〜生姜香る特製辛味だれ〜(2食入)×3
一蘭箸×2
●「梅」 1万円（数量970）
有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1
一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1
一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)×1
一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)×2
一蘭箸×2
購入は1人1種につき3個まで。合計9個まで購入可能です。
おみやげ一蘭公式通販はこちらから。