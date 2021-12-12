天然とんこつラーメン専門店「一蘭」の公式通販サイトでは、2021年12月15日11時から、「福袋」が数量限定で販売されます。

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松、竹、梅から選べる

毎年恒例の一蘭の「福袋」。昨年は即日予定数量に達し、好評だったそう。

今年は、種類を増やし、非売品の重箱どんぶりや丸どんぶり、人気のおみやげ商品などを詰めた「松」「竹」「梅」の3種類が販売されます。

内容は以下の通り。送料は別途かかります。

●「松」 1万5000円（数量130）

田焼 一蘭謹製 重箱どんぶり×1

一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1

一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)×1

一蘭ラーメン 半生麺 職人仕込み×5

一蘭ラーメン ちぢれ麺(1食)×2

艶麺 〜生姜香る特製辛味だれ〜(2食入)×1

一蘭箸×2

●「竹」 1万2500円（数量400）

有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1

お子様どんぶり(メラミン樹脂製)×1

一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×2

一蘭ラーメン ちぢれ麺(1食)×2

艶麺 〜生姜香る特製辛味だれ〜(2食入)×3

一蘭箸×2

●「梅」 1万円（数量970）

有田焼 一蘭謹製 丸どんぶり×1

一蘭ラーメン 博多細麺ストレート(5食入)×1

一蘭ラーメン 釜だれとんこつ(2食入)×1

一蘭ラーメン ちぢれ麺(5食入)×2

一蘭箸×2

購入は1人1種につき3個まで。合計9個まで購入可能です。