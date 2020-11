おすすめの就寝時の着圧ソックスを知りたい!

就寝時の着圧ソックスを購入するとき、

就寝時にも無理なく毎日使用できる商品はあるのか?コストパフォーマンスが高い商品を知りたい洗濯して複数回つかえる耐久性があるのか?

上記のような不安・悩みが出てきますよね。そこで今回は、編集部でセレクトしたおすすめの就寝時の着圧ソックスを14点ピックアップしました。

併せて、なぜその商品がおすすめなのか、実際の評判はどうなのかも紹介していきます。

就寝時の着圧ソックスのおすすめ14選

売れ筋の就寝時の着圧ソックスの中から、編集部が選んだおすすめのアイテム14点を紹介。あなたにぴったりの就寝時の着圧ソックスを見つけましょう!

寝ながらメディキュット ロング

ブランド名メディキュット価格1,668円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 就寝時を考慮して設計された着圧で引き締められるコットンフィール素材で快適な肌触りも実現 寝ながらメディキュット ロングの評判

疲れた脚も翌朝にはスッキリします!足先もムレません。

1日歩きまわった夜に着用するとスッキリしていくのを実感できます。

ホットキュット(R)

ブランド名ダッコ価格2,300円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 遠赤外線素材の使用により足首から温まる湿気コントロール素材を使用しているためムレにくい ホットキュット(R)の評判

妊娠9ヵ月頃だったため、冷感は妊婦の身体に良いかわからずホットキュット(R)を購入しました。こちらにしておいて良かったです。

脚がスッキリして、履き心地も良いです。

スリムウォーク 美脚クールロング

ブランド名スリムウォーク価格2,160円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 足首から太ももまで段階的にしっかり締め付け「美脚ソフト構造」で就寝時に着用しても気持ち良い スリムウォーク 美脚クールロングの評判

肌触りの良い素材とちょうど良い着圧で気持ち良く眠れます。

洗濯しても着圧が変わらないので耐久性の面でも気に入っています。

メディック ナイトウェルネス(70デニール・就寝用ソックス)

ブランド名ソリデア価格3,780円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 段階着圧と遠赤外線の効果で温めながら美脚ケア就寝時だけでなくおうち時間の着用もおすすめ メディック ナイトウェルネス(70デニール・就寝用ソックス)の評判

試しに片方だけ着用してみたら、家族から脚の細さが左右で違うと言われました。

着用しているとふわっと温かいので、冷えることなく使用できています。

おやすみ着圧ハイソックス 3足組

ブランド名エムアンドエムソックス価格1,027円容量3足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント ふくらはぎから足首まで段階的に異なる着圧バランスハイソックスタイプで涼しくつかえる おやすみ着圧ハイソックス 3足組の評判

生地の厚さがちょうどよく、夏でも履きやすいです。

3足セットのため洗い替えに便利です。

Sulali Slim

ブランド名ネイチャーシード価格ただいま調査中です容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 上半身にめぐる形で設計された着圧ふくらはぎで圧をかけることで冷えも予防できる SulaliSlimの評判

締め付け感がとても良いです。

人によっては若干締め付けが弱く感じるかもしれません。優しい着圧です。

おやすみ着圧ソックス(アシスキット)

ブランド名セシール価格1,089円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 足首から上に向かって段階的な着圧汗をかく季節もべたつかずに使用できる綿混素材 おやすみ着圧ソックス(アシスキット)の評判

かゆみなく使用できていて通気性も良いです。

着圧が優しく、ちょうどいいです。

スリムウォーク クイックリセットソックス

ブランド名スリムウォーク価格2,416円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント セパレートされていることで足指をしっかりと広げてリフレッシュできるビーズクッションが入っているため歩くたびに足裏を刺激する スリムウォーク クイックリセットソックスの評判

ビーズクッションで足裏を刺激するよう歩くと気持ち良いです。

太ももまで伸びる着圧の強いものと比べて着脱しやすいです。

メディキュット メディカル ひざ下(一般医療機器)

ブランド名メディキュット価格1,527円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント リンパ液の流れをケアできるつま先が開いているのでムレずにつかえる メディキュット メディカル ひざ下(一般医療機器)の評判

脚がスッキリとする感覚になりました。

めくれることなく脚全体に圧がかかるため気持ち良いです。

眠れる森の5本指ふわもこソックス 着圧タイプ ピンク

ブランド名アルファックス価格1,476円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント ふわふわと肌触りの良いつかい心地足指がセパレートされており、リラックスできる 眠れる森の5本指ふわもこソックス 着圧タイプ ピンクの評判

使用すると脚が軽くなるので、立ち仕事のあとなどに使用しています。

有名メーカーの商品に劣らず、安価ながら良い商品です。

寝ながらメディキュット フルレッグEx

ブランド名メディキュット価格2,178円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 寝るときに履くだけで簡単太ももケア太ももの付け根まで広範囲に着圧できる 寝ながらメディキュット フルレッグExの評判

身長が160cm以上ありますが、太ももの付け根まできちんとカバーできました。

簡単に履くことができて、着脱が楽です。

スリムウォーク メディカルリンパロング

ブランド名スリムウォーク価格2,105円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 足首から上に向かって着圧が低くなる設計ストレッチ素材(ライクラファイバー)使用で快適な使用感 スリムウォーク メディカルリンパロングの評判

夜だけでなく立ち仕事の仕事中に使用できるくらい快適な着圧です。

かかとまでは履きづらさを感じますがそれより上は履きやすく、脚がスッキリします。

メディキュット ボディシェイプ 骨盤3Dサポート レギンス

ブランド名メディキュット価格1,627円容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る 公式サイトで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 履いている間、1日中骨盤をケアできる寝ているときはスパッツを使用するのがおすすめ メディキュット ボディシェイプ 骨盤3Dサポート レギンスの評判

脚、そして腰がスッキリしました。

履いてしまえば締め付け感はそれほど感じないので、1日中履けます。

温むすび 脚 サポーター

ブランド名温むすび価格ただいま調査中です容量1足 楽天で詳しく見る Amazonで詳しく見る おすすめポイント おすすめのポイント 温めて着圧することでめぐりを手助け天然繊維を織り込むことで朝まで快適に使用できる 温むすび 脚 サポーターの評判

優しい着圧にもかかわらず、翌朝はしっかりと脚がスッキリしています。

冷えずに快適なまま朝を迎えることができるため睡眠の質が改善されました。

まとめ

この記事では、編集部でセレクトした就寝時の着圧ソックスの14点を紹介してきました。自分の悩みを解消できるか、予算に合うかを考慮し、自分にぴったりな就寝時の着圧ソックスを選びましょう。

※商品の価格はAmazonもしくはAmazonマーケットプレイスの価格を記載しています。

※商品名・ブランド名・おすすめポイントは公式ページを参照しています。

※この記事はMEライティングチームが提供しています。

※文中で紹介した各商品の評判は、一般ユーザーから寄せられた声を編集して記載しています。

※この記事は2020年8月30日の情報をもとに執筆しています。商品の情報は変更になる場合があります。

※商品名・ブランド名・おすすめポイントは公式ページを参照しています。



