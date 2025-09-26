恋愛経験ゼロ!?「奥手すぎる女性」に対する男たちの本音５パターン
一定以上の年齢になると、「彼氏いない歴＝年齢」であることを驚かれる場合もあるでしょう。周囲の男性は、「恋愛経験ゼロ」の女性をどんな目で見ているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「恋愛経験ゼロ!?『奥手すぎる女性』に対する男たちの本音」をご紹介します。
【１】「男が苦手なんだー」くらいにしか思わないので、迷惑にならない程度に話しかけてあげたい
「男が相手だと身構えてしまうんでしょうけど、そんなに怖がらなくてもいいよと声をかけてあげたいです」（10代男性）など、まずは友達として普通に接してもらおうとするパターンです。何の偏見もなく接してくれる男性は、恋愛の相手に限らず、得難い友人になる可能性が高いので、心を開いてみてもいいかもしれません。
【２】あわよくばお付き合いに持ち込んで、自分が「最初の男」になりたい！
「男を一切知らない子っていいですね。自分が何もかも教え込んで理想の女に育てたいです」（20代男性）など、あれこれ未経験な女性を「自分好み」に染めてみたいと欲を出すパターンです。あなた自身への好意ではなく、自分の好奇心を満たしたいがために近づいてくる男性は、幸せにしてくれる相手とは言い難いので、できるだけ避けましょう。
【３】興味はあるけど、関わってみたら面倒なことが多いかもしれない…
「その年齢なりの経験を積んでいない人は、事情がありそうで怖い」（20代男性）など、男性との縁のなさが不自然に思えて、裏に何かあるのではと勘ぐってしまうパターンです。「恋愛経験がない」というだけで「変だ」とレッテルを貼るタイプとは、価値観を共有するのは難しいので、この手の男性とは距離を置いてもいいかもしれません。
【４】とりあえず仲良くなって、心の奥底を覗いてみたい
「なんでそんなに男と縁がなかったのか、まずそれを聞いてみたくなります」（10代男性）など、どうしてそこまで奥手になってしまったのか、その背景を探りたくなるパターンです。とはいえ、興味本位で根掘り葉掘り聞いてくる人に詳しく説明する必要はないので、しつこく探られたら適当にスルーしてしまいましょう。
【５】「男慣れしている女性」よりは、好感が持てそうな気がする
「世間ずれしてなくて、まっさらな感じ。ちょっと恐れ多い感じがするけど、興味は持ちますね」（20代男性）など、よくも悪くもウブそうなところに、淡い興味を抱くパターンです。逆にいうと、「奥手である」というだけで悪く思う男性は多くはなさそうなので、あまり心配しなくてもいいでしょう。
さまざまな思惑で男性が近づいてくると思いますが、相手の真意を冷静に見抜きたいところです。（猫山民子）
