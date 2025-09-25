勘違いしないように気を付けたい、「男性の思わせぶりな態度」９パターン
人と人との付き合いに、ちょっとした勘違いはつきものです。とはいえ男性の「ただの優しさ」や「親近感」を愛情と勘違いすると、恋愛にとっては命取り。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者が期待して損したという「勘違いしないように気を付けたい、『男性の思わせぶりな態度』」をご紹介します。
【１】デートに誘うわけではないが休日の予定を聞かれる
「ただ休日の過ごし方が聞きたかったみたい（苦笑）」（２０代女性）など、休日の予定を聞かれても、デートの誘いかもしれないと勘ぐるのは少々気が早いかもしれません。「○○行こう」と正式に誘われるまで、期待しすぎないようにしましょう。
【２】話すときの距離が異様に近い
「私は顔が近いとドキドキしちゃうけど…」（１０代女性）など、他人との距離のとり方は人それぞれ。話すときの距離が近いからといって、必ずしも好意があるとはいえないようです。「距離近すぎない？」などと冗談めかして聞いてみると、相手の真意がわかるかもしれません。
【３】バレンタインやクリスマスなど、恋人のイベントについて話題を振られる
「天気の話と一緒。話題がないからイベントの話してるみたい」（２０代女性）など、「暑いね」などと同じようなテンションで「もうすぐ○○だね」とイベントの話をする男性もいるようです。「予定ないんだよね」と言って、反応を見てはいかがでしょうか。
【４】ナチュラルにボディタッチをされる
「特にチャラ男は普通に触ってくる（笑）」（２０代女性）など、誰にでもフレンドリーな男性は、深く考えずボディタッチをするようです。まずは、他の女性に対してもボディタッチをしているか、観察してみるところからはじめましょう。
【５】メールの文中にハートマークを入れてくる
「ハートもただの絵文字！ 期待禁物！！」（２０代女性）と注意を喚起する女性もいます。絵文字好きの男性は、意味なくハートマークを使うことがあるようです。とはいえ、ピンクや赤などのハートマークには、特別な意味を感じる男性が多いよう。ハートマークの色が判断基準になるかもしれません。
【６】仕事帰りにサシ飲みに誘われる
「二人きりで飲むと、誘われてるのかなって期待しちゃうけど…」（２０代女性）と言葉を濁す女性もいます。お酒好きの男性は、どうやら好意と関係なく、常にお酒の相手を探しているようです。相手がお酒好きである場合は、すぐに「好かれているかも」と勘ぐらないほうがいいかもしれません。
【７】特に話題がなくても毎日メールをしている
「ただのメール好きもいるから気をつけて！！」（１０代女性）というアドバイスもあり、毎日メールをしているからといって、好意があるとは限りません。「○○くんとメールしてると楽しい」などと言うと、あなたの好意だけは伝わるのではないでしょうか。
【８】お互いの誕生日にディナーに行く
「別に誕生日が特別じゃない男子もいるみたい」（２０代女性）という証言もあるように、特別な関係ではない友達と、誕生日ディナーを楽しむ男性もいるようです。勇気があるなら、「これってデート？」と聞いてみるといいのではないでしょうか。
【９】夜中に「眠れなくて」と電話をかけてくる
「夜中の電話って特別な感じがするけど、ただ気軽にかける人もいるみたい（苦笑）」（２０代女性）など、たとえ深夜に男性から電話がかかってきても、過剰な期待をするのは考えもの。「みんなにかけてるんじゃないの？」などカマをかけて反応を見ると、好意のほどがはかれるかもしれません。
ほかにも「こんな男性の行動で勘違いしてしまった」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
