¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡Ö²áµî¤ÎÎø°¦¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼ã¤¤¤³¤í¤Ï²¿¤«¤ÈÎø°¦¤ËÍýÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤¬¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤«¤â¡Ä¡×¤È¤Û¤í¶ì¤¯»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡Ø¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ù¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡¢ÀÎ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØÎø°¦¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤â¡¢ÁêÀÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë
¡Ö´ÕÄê·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¼«¿È¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Àê¤¤¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ÎÃæ¤ÇÎø°¦¤Î¥«¥ó¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½Å¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤
¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç²æËý¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Î°¦¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë¹¥°Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÈà»á¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸þ¤³¤¦¤Ë¼Õ¤é¤»¤ë
¡Ö¥±¥ó¥«¤¬½ª¤ï¤é¤º¡¢ÍâÆü¥°¥Ã¥¿¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ±ä¡¹¥±¥ó¥«¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤âÅÁ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Áê¼ê¤¬¼Õ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Âç¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖÍ§Ã£¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬Èà»áÁª¤Ó¤Î´ð½à
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤òÆó¤Î¼¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÈà»á¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢½÷À¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈà¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤é¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢º£¤ÎÈà¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÃËÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½÷À¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸ª½ñ¤¤è¤ê¤â¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤Ë¾åÉÊ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥È¤ä°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ä¿©»ö¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë
¡Ö¤ª¾åÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤Æµ¤¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¤è¤¯¾Ð¤¤¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤à½÷À¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÈà»á¤Ë¤ÏËèÆü¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡Ö¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤º¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿´Ø·¸¤Ë¡Ä¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÇÈà»á¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤òÎø°¦¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢»Å»ö¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤â½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢Í¾·×¤ÊÂ«Çû¤ò¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¤È¤³¤È¤ó¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬½÷¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÍ×µá¤Ë¤ÏÁ´ÉôÅú¤¨¤ë
¡Ö¡Ø²¶ÍÍ¡ÙÈà»á¤ò°é¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Èà»á¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò²ù¤ä¤à½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Èà»á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¹ðÇò¤ä¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÃËÀ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥¤¥ä
¡Ö¼õ¤±¿È¤Î½÷¤¬¤¤¤¤½÷¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡ÖÂÔ¤Á¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¹¥°Õ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ù¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡¢ÀÎ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØÎø°¦¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ù¡×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
